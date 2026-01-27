可愛動物集體暴斃！竟是同業「空拍機投毒」 園方心碎：不可饒恕

社會中心／陳慈鈴報導

宜蘭冬山鄉一處休閒園區日前發生動物集體暴斃事件，竟是同業「空拍機投毒」所致。（圖／翻攝畫面）

宜蘭冬山鄉一處休閒園區於2023年間發生一起動物中毒死亡案件，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物，因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒暴斃，後來發現操控空拍機的正是某農場主王男，因為不滿員工跳槽才以此報復，目前全案經宜蘭地檢偵結，並依《動物保護法》將王男起訴，且向法院請求從重量刑。對此，受害的星夢森林劇場於昨（27）日發出聲明，直言這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

廣告 廣告

星夢森林劇場於《Threads》發出聲明，強調雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。他們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。

星夢森林劇場也說，希望此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。

【星夢動物受害案－法律訴訟進度與守護聲明】

2023年夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，依然遺憾地離開了我們。這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

為了守護我們的動物家人，我們在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。 我們由衷希望，此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後我們已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。

最後，要向這段時間伸出援手的獸醫師、防疫所長官、警察、以及眾多正直的同業夥伴致上最深的謝意。我們會帶著對逝去夥伴的思念與使命感，繼續提供溫暖、安全且富有教育意義的環境，讓每一份對動物的喜愛都能在這裡安心綻放。

星夢森林劇場 特此聲明

2026年 1 月27日

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

陸龜被「密封地底10年」奇蹟生還！第一反應曝光 專家解釋了

快領救命錢！符合資格最高「3萬5800元」入帳 申請方法一次看

「寧把遺產給貓」妹妹不留給哥姐原因曝光！千人淚：太心碎了

2026赤馬年要來了！家中2方位快做「1事」 3步驟輕鬆化煞破病符

