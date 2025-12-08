可愛又美味！聖誕雪人餅乾

聖誕雪人餅乾-聖誕節

聖誕節要到了~只要和節慶相關的造型餅乾都不便宜,只要自己製作組裝,超可愛的雪人餅乾簡單就能完成^^♡

食材

無鹽奶油, 200g

糖粉, 80g

蛋黃, 1顆

低筋麵粉, 320g

堅果, 80g

裝飾 黑/白巧克力, 適量



料理步驟





步驟 1：奶油室溫軟化後加入糖混和





步驟 2：分3次加入蛋黃液混和





步驟 3：加入麵粉壓成團,可依個人喜好加入配料,不加也可以





步驟 4：分成約20g大小的圓形,烤箱180度預熱後烘烤25分鐘,取出放涼



步驟 5：白巧克力隔水加熱融化,淋上餅乾





步驟 6：使用適當形狀的巧克力或餅乾當帽子,等白巧克力快乾的時候再放上去,用溶化的巧克力畫上表情





步驟 7：融化的雪人就完成囉~也能把雪人底部多出的白巧克力剪掉,做成完整的雪人ㄛ~

