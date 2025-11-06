可愛爆擊請注意！「喵星人」入侵引擎室 暖警小心翼翼「抱緊處理」

經警員耐心搜索後，終於成功救出「喵星人」。翻攝畫面

時序入秋，早晚氣溫偏低，汽車引擎室意外成為「喵星人」溫暖的避風港。新北市板橋區日前就傳出幼貓鑽進車輛引擎室內，受困長達一小時，路過民眾聽見車輛竟傳來陣陣「喵喵聲」，擔心貓咪受傷，立即打電話請警方協助，派出所獲報後派員前往查看，經過不斷搜索與多次嘗試後，終於成功「抱緊處理」，平安將小貓救出。

3日晚間10點多，民眾經過板橋中正路某賣場前，突然聽見路邊停放的車輛傳來陣陣細微的貓叫聲，但卻怎麼樣都看不見貓咪的蹤影，因為擔心貓咪受傷，所以立即打電話報案，請警方協助。

現場民眾拿來紙盒讓小貓安置，有人立即表示願意「收編」。翻攝畫面

板橋派出所獲報後，派員前往現場查看，警員研判貓咪可能困在車輛引擎室內，立即根據車籍聯繫上車主，車主得知消息後，也趕到場協助打開引擎蓋，警員隨即拿手電筒進行搜索，甚至趴在柏油路上觀察車裡的情況，最後終於確認小貓所在的位置。

為了怕嚇到小貓，警員耐心的徒手深入引擎室的縫隙中嘗試接觸貓咪，過程不敢急躁，經過多次的嘗試之後，終於順利將受困的小貓「抱緊處理」，而救援過程也有許多民眾在場關心，當小貓成功救出後，不但傳來掌聲與歡呼，更有人去買罐頭與肉泥來幫小貓充飢，最後還有1名男子表示要將小貓「收編」，結束這場「喵星人歷險記」。



