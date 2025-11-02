可愛爆擊 日本人氣IP水豚君萌進碧潭

(記者謝政儒綜合報導)新北市今年秋冬最療癒的盛事——「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展於碧潭風景特定區東岸廣場正式開展。即日起展出至12月28日止，連續展出58日，而每晚6時至10時裝置進行點燈，讓碧潭日夜皆展現不同風貌，為市民朋友營造出溫馨療癒氛圍。







今夜揭幕儀式是由新店在地團隊「藝美學」的小朋友們帶來精彩開場演出揭開序幕。隨後，新北市侯友宜市長與各界貴賓共同完成揭幕儀式，並在絢爛的煙火秀中，見證 12 公尺高「水豚君」水上地景裝置的療癒亮相。本次展覽也將水豚君的好朋友們「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」共同齊聚在碧潭東岸廣場，以及每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品及特色點心，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。



新北市政府觀光旅遊局今年特別邀請來自日本的超人氣插畫 IP 「水豚君（KAPIBARASAN）」來臺，打造獨一無二的地景裝置。本次新店碧潭展覽不僅是水豚君IP首度在臺灣以高達12公尺的水上大型裝置登場，更是在臺灣第一次與政府單位進行官方大型合作！新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示，本次合作是經過正式且嚴謹的 IP 授權程序，將國際級的療癒 IP 魅力，與新北市的自然地景完美結合，為市民朋友帶來最高規格的旅遊體驗。另外，觀旅局更推薦，市民可安排一趟新北療癒之旅，白天可以先到新北市瑞芳深澳漁港，找尋原本知名景點原地變身成神似水豚的形狀，成為瑞芳的超萌打卡景點！感受自然地質景觀的療癒；再回到新店碧潭，與12米水豚君裝置相見，完成一趟從天然到知名水豚君結合的療癒之旅。



同時，為帶動遊客前來感受活動魅力，12月份於聖誕節期間將舉辦社群活動任務，邀請民眾來碧潭與「水豚君」一同歡慶，只要於現場拍照留念並於「新北旅客」官方粉絲專頁指定貼文，進行留言並上傳照片及標註#呆在碧潭の水豚君，即可參加限量角色娃娃抽獎。更特別與同步盛大開幕之碧潭餐飲遊憩區規劃消費滿額之「水豚君」周邊好禮兌換活動以及即將在12月登場的「水豚君偶裝見面會」！喜歡水豚君的市民朋友們絕對要把握這次難得機會。