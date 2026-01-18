可愛爆擊！臘腸「小腳抓被」賴床模樣超萌 網笑：太像社畜了

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

在這寒冷的天氣，最舒服的莫過於躲在被窩裡休息，且這點似乎不只適用於人類。日前就有一位來自日本的網友在社群上分享家裡養的臘腸賴床的照片，兩隻小腳緊抓棉被的可愛模樣引發熱烈討論，讓其他網友笑喊：「那個抓被的動作太社畜了」、「確定自己會遲到的表情」。

來自日本的臘腸犬「來優」賴床的可愛模樣引發熱烈討論。（圖／X@siawase1717）

近期有一名日本飼主透過X帳號「ほんわか姉妹」分享自家臘腸犬「來優」的照片，表示自己最近察覺到來優會趁他不注意時偷偷跑進他的棉被裡，儘管自己曾嘗試將來優引回牠的小窩，不過來優似乎不願意離開，還用兩隻小腳緊抓棉被，令人覺得既可愛又無奈。

貼文一出即引來大批網友留言表示：「確定自己會遲到的表情」、「實在太可愛了，根本犯規」、「狗狗完全演出起床前的絕望感！」、「那雙小手好可愛」、「這是真的嗎？太可愛了」、「看來狗狗認為自己是人類呢」、「鏡子裡映出的臉也很可愛」、「那個抓被的動作太社畜了」、「那個盯著天花板的感覺跟休假時的我一模一樣」。

