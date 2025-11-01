可愛爆擊! 12公尺高日本人氣IP"水豚君"萌進碧潭
社會中心／吳玟誼 宋弘麟 新北報導
今年是超人氣IP"水豚君"誕生20周年，新北市政府特別在新店碧潭，打造12公尺巨型裝置，萌翻全場，從11月1號到12月28號，一連58天跟大家相見歡，11月1號開幕式，更有燦爛煙火秀，吸引大批民眾紛紛前來。
12公尺高的超巨大水豚君，現身在碧潭，在黑夜中，閃亮登場，可愛爆擊！
伴隨五彩繽紛的煙火，長達5分鐘，燦爛奪目，點亮整個夜空！
可愛爆擊! 12公尺高日本人氣IP"水豚君"萌進碧潭。（圖／民視新聞）
這麼萌的水豚君，連新北市長侯友宜也受不了啦，趕快跟水豚君玩偶來個合影、抱抱，民眾更是迫不及待。
大朋友、小朋友超興奮，手機、相機拍個不停，可見水豚君魅力真的無法擋。
可愛爆擊! 12公尺高日本人氣IP"水豚君"萌進碧潭。（圖／民視新聞）
今年是超人氣IP水豚君誕生20周年，新北市府在新店碧潭，打造水豚君大型裝置，還有它的好朋友們"熱血君"、"暴走君"、"陽光君"等，齊聚碧潭東岸廣場，周邊還有特色美食、水灣餐廳、水豚君快閃店等，吃喝玩樂通通都有，從11月1號到12月28號，一連58天跟大家相見歡。
今年的11月-12月，水豚君在新店碧潭，一起陪伴大家度過一段珍貴的療癒時光。
