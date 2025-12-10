可愛爆表！丹丹漢堡大灣店開幕「滿滿話題」 鵜鶘重出江湖

南霸天速食店全新形象曝光，鵜鶘變視力表，地板跳格子超吸睛。(圖／TVBS)

南霸天速食店「丹丹漢堡」於台南大灣新開幕的分店，以全新可愛風格設計引發熱烈討論。這間於9日正式開幕的門市從內到外都融入新版吉祥物元素，甚至將早期的鵜鶘LOGO重新設計成視力測量表，創意十足。店內裝潢充滿童趣，包括天花板上的大型吉祥物、地板跳格子圖案、牆上燙頭髮和騎機車的吉祥物圖案，以及化妝室中鳥類上廁所的Q版插畫，吸引大批饕客前往朝聖。同時，日本人氣選物品牌也在高雄百貨開設門市，展示近2000樣話題商品，顯示各種可愛IP正積極搶攻台灣市場。

南霸天速食店全新形象曝光，鵜鶘變視力表，地板跳格子超吸睛。(圖／TVBS)

中午用餐時段，南霸天速食店湧入不少人潮。這間店面與一般分店明顯不同，門口天花板懸掛著一隻巨大的品牌吉祥物，地板上還設計了跳格子圖案，營造濃厚的童趣氛圍。有顧客表示是特地前來，因為剛好刮到他們的獎品。

店內裝潢處處可見巧思，牆上不僅有燙頭髮的吉祥物、騎機車的吉祥物，連最早期的鵜鶘LOGO都被創意轉化為視力測量表。化妝室也不例外，牆上繪有鳥類上廁所的Q版圖案，可愛程度令人驚嘆。顧客們紛紛讚賞店面「變得很好看」、「上面有裝飾」、「地板也弄得很好看」，並稱讚店面「變很大間」、「很可愛」。

南霸天速食店變身, 鵜鶘LOGO變成視力表。(圖／TVBS)

走出店外，還能看到椅子上有民眾與吉祥物合影，抬頭可見溫馨小提醒「騎咖慢欸」。這間充滿特色的店位於台南大灣，是業者在前一個地點搬家後，於9日正式開幕的新店。許多附近居民前來購買美食，但大家一到門口都不約而同地驚呼「怎麼那麼可愛」。有顧客表示新店「比較大間」、「比較好停車」，「就不用找停車位」，並讚賞店內融入「一些台灣的景點」和品牌吉祥物的設計。

高雄的知名百貨內也有日本人氣選物品牌店展示近2000樣話題商品，包括文具、美妝到各種IP周邊，琳琅滿目。（圖／TVBS）

除了本土品牌，高雄的知名百貨內也有日本人氣選物品牌店展示近2000樣話題商品，包括文具、美妝到各種IP周邊，琳琅滿目。民眾逛得相當愉快，認為商品「多樣化」且「有更多不一樣、一些可愛的東西」，「女生應該蠻會被吸引」。另一位民眾則表示這類店面「不錯，吸引年輕人族群，刺激消費」，是「複合式的一個推廣」，對「整體的消費應該也是有幫助」。

各種IP正積極搶攻台灣的可愛市場，無論是日本品牌店登台，還是老牌南霸天速食店年輕化，都顯示業者對這塊市場的重視。

