可愛的「聖誕老人棒棒糖」拿在手上好開心♡

好療癒的「聖誕老人棒棒糖」用馬林糖做成一支一支棒棒糖、可愛又應景！！

食材

蛋白及糖粉, 各30g

所需色膏, 少許

料理步驟





步驟 1：先將蛋白與糖粉混合隔水加熱至40-50度打發至帶有豎立的尖角。





步驟 2：將蛋白霜調色並裝入擠花袋，聖誕老人所需顏色：白色/紅色/皮膚色/黑色





步驟 3：在棒棒糖棍上擠出聖誕老人，放入果乾機以60度5-6小時。





步驟 4：好應景的「聖誕老人棒棒糖」完成囉！！



廣告 廣告



步驟 5：包裝起來當做聖誕節甜點送禮也很不錯唷！！





步驟 6：迫不及待的小手手～～小孩看到超開心的呢！！

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：可愛療癒🎅🏻聖誕老人棒棒糖

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號