可愛警報響！超人氣袋鼠QUOKKA旅行箱＋小物、治癒力滿點…太妍、Karina愛用粉色行李箱，少女心爆棚

年末就是出國旅行旺季、想讓旅程升級到「幸福感爆棚」的，療癒又實用的小物怎能少！各大品牌紛紛推出超萌、超暖心、超療癒的旅行配件，從行李箱、抱枕毯到各式客製化小物等等，這些可愛神器絕對讓你從出發前好心情+1000！

療癒旅行配件：萬國通路eminent攜手超人氣 IP DINOTAENG、萌翻登場

準備好迎接今年最療癒、最犯規、最容易「一看就想買」的旅行配件了嗎？萬國通路eminent竟然把超人氣短尾矮袋鼠QUOKKA與DINOTAENG的萌系宇宙通通搬上旅行箱，實用度滿分、可愛度直接爆表！

不只推出讓人一秒尖叫的KK83新款行李箱（20/28 吋），圓潤外型配上 DINOTAENG經典角色，還附上絨毛防塵套＋MARSH束口袋，光拆箱就被可愛擊中。從外觀、觸感到收納細節，全都走高甜風格，完全是旅人專屬的情緒維他命。

更不能錯過超人氣的QUOKKA造型兩用抱枕毯—把枕頭＋毛毯一起帶著走，秒變身你的飛機小床！可掛在行李箱拉桿上，冷氣太強時直接拉出毛毯，暖心到想哭。連旅行小物也被萌化到最高段位：行李束帶讓行李箱一眼辨識，還順便時尚加分。立體刺繡貼紙：貼手機殼、筆電、布包，全都變成QUOKKA走秀系列。

療癒旅行配件：CASETiFY推夢幻「亮面粉色」Bounce 行李箱

粉色風暴正式席捲機場！ CASETiFY 這次端出史上最夢幻的Bounce行李箱「亮面粉色」，根本是為冬季女孩量身打造的旅行時尚神器。從太妍到 Karina 都曾在節目中示範過的明星同款，如今終於可以輕鬆入手，而且還支援 21 吋登機尺寸＆29 吋大容量行李箱，不論周末快閃或長程旅行都完美配備。

這款粉色行李箱，讓你走到哪都像自帶柔焦濾鏡的高調浪漫，直接變身韓星級旅拍主角。更狂的是，這次同步推出全新客製化背景選項：優雅蝴蝶結、甜而不膩，少女感直接拉滿。可愛櫻桃、俏皮又活潑，適合想把旅程玩得更繽紛的妳。火辣動物紋、展現野性魅力，走在行李轉盤上氣勢直接碾壓全場。

搭配 CASETiFY 的三大獨家字體，從顏色到字體都能自由搭配，客製化程度直接滿分，打造專屬零撞款旅伴。夢幻外型＋明星加持＋客製化到位，這咖行李箱不只是旅行工具，而是冬季女孩們最值得入手的「粉色戰袍」！

