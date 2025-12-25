即時中心／高睿鴻報導

天氣轉濕冷，留意流浪貓狗是否正在受寒受凍！新北市動保處近日接獲，有隻小橘貓疑似因天雨路滑，於新店區安和路永豐圳處，掉落3公尺深的排水溝內；被發現時全身毛髮濕透、虛弱無力無法脫困，所幸救援人員及時趕到，將小貓帶回醫療。獸醫李建沛發現，小橘貓不僅毛髮濕透，還有身體消瘦、體溫流失等現象，趕緊加強保暖、吹乾毛髮、餵食營養品及輸液治療，所幸已恢復健康，並由新店人陳小姐認養，找到幸福溫暖的家。

廣告 廣告

快新聞／可愛「小橘貓」竟與死神擦肩而過！跌入排水溝無法脫困 結局曝光

小橘貓提受困於排水溝。（圖／新北市政府動保處提供）

據悉，近期連日大雨，導致旁邊坡濕滑，這隻小橘貓應是因為這樣不慎滑落，且受困水中多時。李建沛表示，貓咪因天生皮膚及毛髮結構等問題，體表對水較敏感；加上貓咪天生愛乾淨、會自己理毛及清潔身體，所以全身毛髮濕透，對貓咪來說是很緊迫的事。

因此他說，小橘貓受困水溝中，即使水面不高，仍然難以自行涉水或游泳脫困；不過卻也因為這樣，救援人員才有機會將其救援上岸，並帶回醫療中心治療。所幸，該貓經檢查後無外傷、消化道及呼吸道均無異樣，加強保暖、餵食營養品及輸液治療後，精神、食慾及身體機能已恢復正常，還找到幸福溫暖的家。

快新聞／可愛「小橘貓」竟與死神擦肩而過！跌入排水溝無法脫困 結局曝光

動保人員為失溫的小橘貓提供保暖設備、充足食物。（圖／新北市政府動保處提供）

動物之家郭姓動保員表示，抵達救援現場時，發現小橘貓窩在水溝裡、靠堤旁的枯浮樹幹上，因邊坡約3公尺高，浮木周圍都是水，小橘貓全身濕透無力脫困。所以，立刻用改良式的加長型圍網進行捕撈，嘗試幾次後，才將小橘貓救援上來；為避免該貓體溫快速流失，導致性命危險，趕緊用乾布包裹並送醫治療。

醫療中心動保員則說，小橘貓經保暖及毛髮乾燥而恢復體力後，開始吃軟質營養品，吃得滿臉都是，模樣超級可愛。同時表示，很高興牠沒外傷、也沒受寒感冒，並且找到幸福溫暖的家。陳姓飼主則表示，聽到小橘貓受困水中及住院休養的情況，很心疼牠之前的遭遇，之後一定會好好疼牠、給其一個溫暖的家。

快新聞／可愛「小橘貓」竟與死神擦肩而過！跌入排水溝無法脫困 結局曝光

動保人員為小橘貓吹乾毛髮保暖。（圖／新北市政府動保處提供）

新北市動保處承諾，任何動物的生命都很寶貴，也都值得盡全力拯救保護；民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線、或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

另外，動保處也鼓勵民眾，到各公立動物之家認養動物，認養犬貓可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

原文出處：快新聞／可愛「小橘貓」竟與死神擦肩而過！跌入排水溝無法脫困 結局曝光

更多民視新聞報導

日外務省公開1994年外交文件 中國曾施壓：若李登輝訪日「後果不堪設想」

超愛耶老！德國耶誕郵局收28萬封信 台灣寄了「這麼多」

內壢醉漢喊要殺人 菜刀狂砍路邊汽機車

