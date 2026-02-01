可愛、街頭、機能感全包！2026年6品牌話題聯名盤點：mini matters × 花小兔、OWNDAYS ×《冰雪奇緣》......
2026年有許多值得令人關注的聯名，運動不只存在在健身房，而是走進城市穿搭；包包、眼鏡、鞋子也不再只是配件，而是直接變成造型主角。像mini matters把花小兔變成溫柔日常陪伴，MOUSSY把HERSHEY'S 的美式包裝語言轉成街頭時裝，Levi's®與Jordan Brand則把丹寧和籃球文化接在一起。
另外還有PUMA × MJF × DEAL lifestyle的城市鞋款設定、OWNDAYS與《冰雪奇緣》的質感鏡框，以及LeSportsac用MIFFY打造的大人系包款。這篇就一次整理2026年值得關注的聯名名單，看看哪些不只好看，也真的適合留在生活裡。
1.mini matters × 花小兔
向來以童趣與設計感著稱的mini matters，在2026年選擇與插畫角色「花小兔」展開聯名，整體方向並沒有停留在單純可愛，而是將角色重新轉化為更適合大人日常使用的視覺語言。花小兔原本帶有療癒、溫柔與陪伴感，這次在mini matters的重新詮釋下，線條變得更簡潔，配色也更偏向奶油白、橘色、藍色、綠色等，讓角色自然融入生活空間，而不是只存在於童趣世界裡。
系列商品從針織外套、毛衣、皮外套、大學T、牛仔褲、襪子、口金包等都有延伸，特別強調「日常陪伴感」。mini matters 擅長把角色商品做得不吵不鬧，這次也透過材質升級與版型簡化，讓花小兔更像是一種生活符號，而不是單一IP。整體聯名比起賣萌，更像是在說一種溫柔生活節奏，適合喜歡可愛但不想太幼稚風格的族群。
2.MOUSSY × HERSHEY'S
向來以帶點叛逆與街頭感的女裝輪廓著稱，而2026年與美國經典巧克力品牌HERSHEY'S的聯名，則玩出一種意外卻不衝突的風格融合。這次合作並不是直接把巧克力Logo貼上去，而是從HERSHEY'S的包裝視覺、色彩語彙與美式文化切入，轉化為適合穿上身的設計元素。
系列主軸圍繞在可可棕、奶油白、焦糖色與紅色標誌，搭配MOUSSY擅長的短版上衣、針織上衣、運動褲與刷舊棒球帽單品，讓整體看起來既有美式復古感，又保留MOUSSY原本的俐落線條。部分單品把HERSHEY'S字樣做成低調刺繡或局部印花，不會過於張揚，反而有種「懂的人才看得出來」的設計趣味。這組聯名比起可愛，更偏向生活化與穿搭實用性，適合日常街拍或休閒穿搭，讓經典巧克力文化自然進入時裝語境。
3.Levi's® × Jordan Brand
2026年Levi's®與Jordan Brand再次攜手，把丹寧文化與籃球精神重新對接。Levi's®代表的是百年牛仔工藝，而Jordan Brand則象徵街頭、運動與傳奇球鞋文化，這次聯名的核心並非炫技，而是強調「穿得久、穿得動、穿得有態度」。
系列以丹寧外套、直筒牛仔褲、鞋與運動外套為主軸，在版型上加入Jordan常見的運動剪裁，讓牛仔不再只是硬挺，而是更適合活動。細節上可以看到Jordan與Levi's紅標的融合運用，位置低調卻有辨識度。配色則以原色丹寧、洗舊藍、黑灰與米白為主，保留街頭感，同時不失耐看度。這次合作不是單純潮流噱頭，而是讓丹寧真正走進運動與生活場景，無論是搭球鞋、外套或日常穿搭，都能自然成立。
4.PUMA × MJF × DEAL lifestyle
PUMA攜手由嘻哈團體頑童MJ116團員瘦子E.SO、小春Kenzy、大淵MUTA共同創立的潮流服飾品牌MJFRESH，以及潮流指標球鞋通路DEAL lifestyle，合作推出三方聯名全新SUEDE鞋款。
全新PUMA × MJF × DEAL lifestyle聯名鞋款，延續SUEDE鞋型在街頭文化與嘻哈圈的經典地位。設計靈感取自搖滾與嘻哈在精神層面上的相互呼應，將兩種音樂文化同源共生的核心概念，轉化為街頭時尚語言。鞋身採用深黑色麂皮材質，線條俐落流暢；鞋側彎刀以金屬鉚釘元素呈現，最後搭配燙銀品牌標誌，以低調配色展現內斂又有張力的視覺美學。
5.OWNDAYS × 迪士尼《冰雪奇緣》
OWNDAYS在2026年與迪士尼《冰雪奇緣》合作，選擇用更成熟的方式詮釋Elsa與Anna的世界觀，而非單純角色堆疊。整體設計重點放在「冰雪質感」與角色性格延伸，而不是卡通化呈現。
鏡框線條多採用圓潤與極簡造型，搭配透明、霧銀、冰藍與香檳金色調，讓人聯想到冰晶與北歐氛圍。部分款式以Elsa的冷靜氣質延伸出俐落金屬框，而Anna則以溫暖色系與柔和線條呈現，讓消費者可以依照角色風格挑選。細節像是鏡腳內側、包裝盒與鏡布都藏有雪花紋路與低調圖騰，不會過度顯眼，卻保留收藏價值。這組聯名成功把動畫世界轉化為生活配件，讓粉絲在日常佩戴中也能感受到角色氛圍，而不會顯得過於童趣。
6.LeSportsac × MIFFY™
LeSportsac向來擅長把輕量包款與時尚感結合，而2026年與MIFFY™的合作，則把這隻經典小兔子重新包裝成更適合大人使用的日常角色。這次聯名並沒有大量走滿版可愛路線，而是以留白、比例與色彩層次為重點。
MIFFY圖像被縮小或局部放置在包面角落，搭配LeSportsac代表性的尼龍材質，讓包款既輕巧又耐用。配色多以粉色、黑、霧藍為主，部分款式加入對比拉鍊或內裡圖案，讓外觀看似簡單，但打開後仍有驚喜。包型涵蓋托特包、斜背包與旅行收納袋，適合通勤、短途旅行或日常使用。這組聯名成功讓MIFFY不再只是童年符號，而是轉化為生活中的風格元素，兼顧實用性與視覺療癒感。
聯名不一定要搶到最限量，而是要剛好適合你的節奏。可能是一雙每天都想穿的鞋、一副出門就會戴上的眼鏡，或是一個怎麼搭都不違和的包。當一件聯名單品真的融入生活，它就不只是話題，而是變成你的日常風景。
主圖來源：OWNDAYS、mini matters、Levi's
更多造咖報導
什麼都可以「客製化」New Balance、adidas時髦鞋帶、鞋花，連fwee都可以自訂外殼！
炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 94則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 42則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 57則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。太報 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言