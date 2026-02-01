可愛、街頭、機能感全包！2026年6品牌話題聯名盤點：mini matters × 花小兔、OWNDAYS ×《冰雪奇緣》......





2026年有許多值得令人關注的聯名，運動不只存在在健身房，而是走進城市穿搭；包包、眼鏡、鞋子也不再只是配件，而是直接變成造型主角。像mini matters把花小兔變成溫柔日常陪伴，MOUSSY把HERSHEY'S 的美式包裝語言轉成街頭時裝，Levi's®與Jordan Brand則把丹寧和籃球文化接在一起。

另外還有PUMA × MJF × DEAL lifestyle的城市鞋款設定、OWNDAYS與《冰雪奇緣》的質感鏡框，以及LeSportsac用MIFFY打造的大人系包款。這篇就一次整理2026年值得關注的聯名名單，看看哪些不只好看，也真的適合留在生活裡。

1.mini matters × 花小兔

mini matters在2026年選擇與插畫角色「花小兔」展開聯名圖片來源：mini matters

向來以童趣與設計感著稱的mini matters，在2026年選擇與插畫角色「花小兔」展開聯名，整體方向並沒有停留在單純可愛，而是將角色重新轉化為更適合大人日常使用的視覺語言。花小兔原本帶有療癒、溫柔與陪伴感，這次在mini matters的重新詮釋下，線條變得更簡潔，配色也更偏向奶油白、橘色、藍色、綠色等，讓角色自然融入生活空間，而不是只存在於童趣世界裡。

花小兔針織外套，NT$1,980圖片來源：mini matters

花小兔壓紋皮外套，NT$2,480圖片來源：mini matters

系列商品從針織外套、毛衣、皮外套、大學T、牛仔褲、襪子、口金包等都有延伸，特別強調「日常陪伴感」。mini matters 擅長把角色商品做得不吵不鬧，這次也透過材質升級與版型簡化，讓花小兔更像是一種生活符號，而不是單一IP。整體聯名比起賣萌，更像是在說一種溫柔生活節奏，適合喜歡可愛但不想太幼稚風格的族群。

花花花小兔針織毛衣，NT$1,880圖片來源：mini matters

花小兔刺繡牛仔褲，NT$1,780圖片來源：mini matters

2.MOUSSY × HERSHEY'S

花花花小兔針織毛衣，NT$1,880圖片來源：MOUSSY

向來以帶點叛逆與街頭感的女裝輪廓著稱，而2026年與美國經典巧克力品牌HERSHEY'S的聯名，則玩出一種意外卻不衝突的風格融合。這次合作並不是直接把巧克力Logo貼上去，而是從HERSHEY'S的包裝視覺、色彩語彙與美式文化切入，轉化為適合穿上身的設計元素。

拉鍊開襟衫，約NT$3,989／薄長袖上衣，約NT$1,706圖片來源：MOUSSY

毛毛鑰匙圈，約NT$1,207／運動褲，約NT$2,615圖片來源：MOUSSY

系列主軸圍繞在可可棕、奶油白、焦糖色與紅色標誌，搭配MOUSSY擅長的短版上衣、針織上衣、運動褲與刷舊棒球帽單品，讓整體看起來既有美式復古感，又保留MOUSSY原本的俐落線條。部分單品把HERSHEY'S字樣做成低調刺繡或局部印花，不會過於張揚，反而有種「懂的人才看得出來」的設計趣味。這組聯名比起可愛，更偏向生活化與穿搭實用性，適合日常街拍或休閒穿搭，讓經典巧克力文化自然進入時裝語境。

棒球帽，約NT$1,207圖片來源：MOUSSY

POLO衫，NT$2,415圖片來源：MOUSSY

3.Levi's® × Jordan Brand

外套上裝飾取材自兩大品牌典藏的復古圖像，其中「牛仔騎牛」刺繡徽章向公牛隊傳奇 Michael Jordan 致敬，成就這款兼具收藏價值與文化象徵的關鍵單品。圖片來源：Levi's

2026年Levi's®與Jordan Brand再次攜手，把丹寧文化與籃球精神重新對接。Levi's®代表的是百年牛仔工藝，而Jordan Brand則象徵街頭、運動與傳奇球鞋文化，這次聯名的核心並非炫技，而是強調「穿得久、穿得動、穿得有態度」。

Levi's® x Jordan Type III丹寧夾克外套，NT$6,900 圖片來源：Levi's

Levi's® x Jordan Type III丹寧夾克外套，NT$6,900 圖片來源：Levi's

系列以丹寧外套、直筒牛仔褲、鞋與運動外套為主軸，在版型上加入Jordan常見的運動剪裁，讓牛仔不再只是硬挺，而是更適合活動。細節上可以看到Jordan與Levi's紅標的融合運用，位置低調卻有辨識度。配色則以原色丹寧、洗舊藍、黑灰與米白為主，保留街頭感，同時不失耐看度。這次合作不是單純潮流噱頭，而是讓丹寧真正走進運動與生活場景，無論是搭球鞋、外套或日常穿搭，都能自然成立。

Levi's® x Jordan 美式足球球衣，NT$4,480圖片來源：Levi's

Levi's® x Jordan 美式足球球衣，NT$4,480圖片來源：Levi's

Levi's® x Jordan 水洗丹寧帽，NT$1,900 圖片來源：Levi's

Levi's® x Air Jordan 3 原色丹寧拼接 NT$ 7,200 圖片來源：Levi's

4.PUMA × MJF × DEAL lifestyle

PUMA攜手由嘻哈團體頑童MJ116以及潮流指標球鞋通路DEAL lifestyle，合作推出三方聯名全新SUEDE鞋款圖片來源：PUMA

PUMA攜手由嘻哈團體頑童MJ116團員瘦子E.SO、小春Kenzy、大淵MUTA共同創立的潮流服飾品牌MJFRESH，以及潮流指標球鞋通路DEAL lifestyle，合作推出三方聯名全新SUEDE鞋款。

PUMA × MJF × DEAL lifestyle SUEDE 聯名鞋款，價格店洽圖片來源：PUMA

全新PUMA × MJF × DEAL lifestyle聯名鞋款，延續SUEDE鞋型在街頭文化與嘻哈圈的經典地位圖片來源：PUMA

全新PUMA × MJF × DEAL lifestyle聯名鞋款，延續SUEDE鞋型在街頭文化與嘻哈圈的經典地位。設計靈感取自搖滾與嘻哈在精神層面上的相互呼應，將兩種音樂文化同源共生的核心概念，轉化為街頭時尚語言。鞋身採用深黑色麂皮材質，線條俐落流暢；鞋側彎刀以金屬鉚釘元素呈現，最後搭配燙銀品牌標誌，以低調配色展現內斂又有張力的視覺美學。

PUMA攜手由嘻哈團體頑童MJ116以及潮流指標球鞋通路DEAL lifestyle，合作推出三方聯名全新SUEDE鞋款。圖片來源：PUMA

鞋身採用深黑色麂皮材質，線條俐落流暢；鞋側彎刀以金屬鉚釘元素呈現，最後搭配燙銀品牌標誌，以低調配色展現內斂又有張力的視覺美學圖片來源：PUMA

5.OWNDAYS × 迪士尼《冰雪奇緣》

OWNDAYS在2026年與迪士尼《冰雪奇緣》合作圖片來源：OWNDAYS

OWNDAYS在2026年與迪士尼《冰雪奇緣》合作，選擇用更成熟的方式詮釋Elsa與Anna的世界觀，而非單純角色堆疊。整體設計重點放在「冰雪質感」與角色性格延伸，而不是卡通化呈現。

OWNDAYS在2026年與迪士尼《冰雪奇緣》合作圖片來源：OWNDAYS

OWNDAYS在2026年與迪士尼《冰雪奇緣》合作圖片來源：OWNDAYS

鏡框線條多採用圓潤與極簡造型，搭配透明、霧銀、冰藍與香檳金色調，讓人聯想到冰晶與北歐氛圍。部分款式以Elsa的冷靜氣質延伸出俐落金屬框，而Anna則以溫暖色系與柔和線條呈現，讓消費者可以依照角色風格挑選。細節像是鏡腳內側、包裝盒與鏡布都藏有雪花紋路與低調圖騰，不會過度顯眼，卻保留收藏價值。這組聯名成功把動畫世界轉化為生活配件，讓粉絲在日常佩戴中也能感受到角色氛圍，而不會顯得過於童趣。

部分款式以Elsa的冷靜氣質延伸出俐落金屬框，NT$5,290圖片來源：OWNDAYS

Anna則以溫暖色系與柔和線條呈現，NT$5,290圖片來源：OWNDAYS

6.LeSportsac × MIFFY™

LeSportsac向來擅長把輕量包款與時尚感結合，而2026年與MIFFY™的合作，則把這隻經典小兔子重新包裝成更適合大人使用的日常角色圖片來源：LeSportsac

LeSportsac向來擅長把輕量包款與時尚感結合，而2026年與MIFFY™的合作，則把這隻經典小兔子重新包裝成更適合大人使用的日常角色。這次聯名並沒有大量走滿版可愛路線，而是以留白、比例與色彩層次為重點。

MIFFY 花果森林大型雙面托特包，NT$6,600 圖片來源：LeSportsac

MIFFY 果漾花語奢華大型旅行袋，NT$8,800圖片來源：LeSportsac

MIFFY圖像被縮小或局部放置在包面角落，搭配LeSportsac代表性的尼龍材質，讓包款既輕巧又耐用。配色多以粉色、黑、霧藍為主，部分款式加入對比拉鍊或內裡圖案，讓外觀看似簡單，但打開後仍有驚喜。包型涵蓋托特包、斜背包與旅行收納袋，適合通勤、短途旅行或日常使用。這組聯名成功讓MIFFY不再只是童年符號，而是轉化為生活中的風格元素，兼顧實用性與視覺療癒感。

MIFFY 花果森林方形化妝包，NT$1,650圖片來源：LeSportsac

MIFFY 果漾花語三層拉鍊化妝包，NT$1,650圖片來源：LeSportsac

聯名不一定要搶到最限量，而是要剛好適合你的節奏。可能是一雙每天都想穿的鞋、一副出門就會戴上的眼鏡，或是一個怎麼搭都不違和的包。當一件聯名單品真的融入生活，它就不只是話題，而是變成你的日常風景。

主圖來源：OWNDAYS、mini matters、Levi's

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

