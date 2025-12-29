「可愛」Kawhi Leonard轟55分創生涯新高 快艇退活塞收4連勝

洛杉磯快艇當家球星「可愛」Kawhi Leonard打出生涯代表作，狂轟生涯新高55分。圖／翻攝自X@LAClippers

洛杉磯快艇當家球星「可愛」Kawhi Leonard打出生涯代表作。快艇今（29）日在主場以112比99擊敗底特律活塞，Leonard全場狂轟生涯新高55分，率隊拿下本季新高4連勝。

Kawhi Leonard此役手感火燙，26投17中、三分球10投5中，罰球17罰16中。第三節Leonard單節獨拿26分，成為比賽分水嶺，另有11籃板、5抄截的全能表現。

快艇方面，James Harden再補上28分，Nicolas Batum貢獻12分。快艇在此役前一度陷入11戰吞10敗的低潮，但近期狀況回溫，逐漸找回節奏。

廣告 廣告

活塞方面，Cade Cunningham攻下27分，上半場但因犯規麻煩而一分未得；Jalen Duren繳出18分、14籃板，Jaden Ivey也有11分進帳。

Leonard成為快艇隊史第2位在主場連續兩場比賽攻下至少40分的球員，追平名宿Bob McAdoo的紀錄，也為球隊近期反彈寫下歷史新頁。



回到原文

更多鏡報報導

暴龍前鋒狂抓25籃板平隊史紀錄 Curry空砍39分延長賽再吞敗

字母哥無視潛規則「大車輪」灌籃引爆衝突 公牛痛批不尊重

身高差33公分照打不誤！鵜鶘Alvarado與太陽Williams揮拳互毆 雙雙遭驅逐