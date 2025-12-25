可憐又可愛！《褲褲兔快閃店》首次登陸華山 必敗商品搶先看

記者李鴻典／台北報導

出自日本創作者「可哀想に!」的原創角色「褲褲兔」，以呆萌外表與「倒楣卻努力」的可憐魅力深受粉絲喜愛。它善良又熱心，總想幫忙大家，即使每天都在衰事連連，也依然充滿活力，讓人看了忍不住想好好保護它。

「可哀想に!」的原創角色「褲褲兔」。（圖／主辦單位提供）

這次褲褲兔的首次快閃店與正版授權 IP 品牌 FANFANS 粉粉攜手，於2025年12月25日至2026年2月23日登陸華山1914文化創意產業園區中7A館，粉絲們絕對不能錯過！

必拍的「澡堂區」大型褲褲兔氣偶。（圖／主辦單位提供）

「快閃店限定外帶餐飲，滿額就送必收藏光柵貼紙」

快閃店推出多款限定餐點與飲品，滿足味蕾又療癒心情。現場單筆餐飲消費滿 250 元，即贈光柵貼紙 1 張（共4款隨機，數量有限，可累贈）。隨機表情雞蛋糕擁有超多豐富表情，甚至可能拿到它的小褲褲造型，驚喜又可愛； 6 吋燻雞 Pizza 濃郁香氣撲鼻，搭配化身廚師的褲褲兔一起享用；雙色甜甜圈粉白巧克力搭配兔耳造型，彷彿褲褲兔化身其中，搭配巧克力棉花糖，細看還能發現藏在上面的褲褲兔身影；飲品則有夢幻漂浮草莓蘇打、黑糖珍珠奶茶以及暖呼呼草莓熱奶茶，皆附專屬杯套與吸管套，好喝又好拍！（所有餐飲均會以完整狀態提供，不會重演褲褲兔在故事中那些「可愛又倒楣」的橋段）

快閃店推出多款限定餐點與飲品。（圖／主辦單位提供）

「走進褲褲兔的日常，店裝打卡超好拍」

本次快閃店以「褲褲兔的日常世界」為核心，打造多個沉浸式拍照場景。從褲褲兔的區域、被棒球砸破的窗戶、它委屈窩在沙發上的模樣，到陽台晾著小褲褲的情境，都完整重現漫畫中「可憐又可愛」的日常片段，讓粉絲彷彿走進褲褲兔的生活裡。

快閃店以「褲褲兔的日常世界」為核心。（圖／主辦單位提供）

快閃店除了必拍的「澡堂區」大型褲褲兔氣偶以外，也同步打造「紙箱貓咪牆」與「網美街拍哈哈鏡區」等多個幽默主題場景。現場還有設置拍貼機與姓名貼紙機，讓粉絲能以多種方式與褲褲兔合影，完整體驗角色世界觀的趣味與魅力。

褲褲兔快閃店紙箱貓咪牆。（圖／主辦單位提供）

「快閃店限定集章，獨一無二的紀念品」

現場推出 2 款套色印章，可搭配另售的專屬明信片層層蓋色，完成具有收藏價值的限定版紀念卡。粉絲們務必要拿到一套！

網美街拍哈哈鏡區。（圖／主辦單位提供）

「多款周邊商品全新登場，滿額還有贈品及加購大提袋」

此次快閃店也推出多款精選周邊商品，包括冬天必備的療癒絨毛抱枕、毯子與娃娃；低調時尚、日常好搭的帽子、T 恤與襪子等衣著配件；以及立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章等小巧可愛的收藏裝飾。同時也有文件夾、票卡夾、貼紙等實用文具，讓粉絲能在生活中的每個角落都感受到褲褲兔的陪伴。

快閃店推出多款精選周邊商品。（圖／主辦單位提供）

快閃店推出多款精選周邊商品。（圖／主辦單位提供）

快閃店同時推出限定滿額好禮，凡單筆消費滿 799 元，即可獲得隨機明信片 1 張，收錄超萌漫畫場景，讓人看了會心一笑（共 2 款隨機，數量有限，送完為止）。另外，凡單筆消費滿額99 元，即可以 147 元加購限量肩揹大提袋 1 個，一揹上立刻成為全場焦點，兼具實用與可愛設計（共 2 款可選，單筆消費限加購 1 個）。

褲褲兔快閃店首次登陸華山。（圖／主辦單位提供）

《褲褲兔快閃店》活動資訊

📍 日期｜2025年12月25日（四）-- 2026年2月23日（一）

📍 營業時間｜11:00–18:00（餐飲營業時間為至17:30）

📍 地點｜華山1914文化創意產業園區 中7A館

曼迪傳播12/22起於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪冬日派對」！本活動以年度話題動畫《時光代理人》及人氣手遊《戀與製作人》為重點，規劃主題拍照牆，讓粉絲能自由取景打卡。

曼迪冬日派對。（圖／主辦單位提供）

集結《Silent Witch沉默魔女的祕密》、《紫羅蘭永恆花園》人氣周邊，上百款人氣新品及熱門商品一次到齊，就是希望粉絲們能快速入手！現場消費滿指定金額，不僅可獲得《時光代理人》收藏卡，購買戀與製作人的商品，更加碼贈送《戀與製作人》角色收藏卡，快衝一波吧！

紫羅蘭永恆花園-長型胸章。（圖／主辦單位提供）

「曼迪冬日派對」重點商品看過來！由人氣小說改編而成的話題動畫《時光代理人》新品南台灣首次開賣！紀念幣不僅針對角色設計相關代表元素，搭配個人專屬外盒，更彰顯收藏價值！壓克力吊飾飄帶組、胸章、流沙壓克力磚等粉絲最愛周邊，也是粉絲必收！

時光代理人-流沙壓克力磚。（圖／主辦單位提供）

還有大家最愛收藏卡，特別挑選《時光代理人》8款圖片，粉絲們一起在現場感受時光的回溯！《Silent Witch沉默魔女的祕密》人氣商品巨大毯子補貨到，柔軟刷毛在寒冷冬天，更是送禮首選！

Silent Witch沉默魔女的秘密-巨大毯子。（圖／主辦單位提供）

《戀與製作人》拼圖屏風、眼鏡布、水玉光胸章各項新品任君挑選，現場滿額還可獲得「角色收藏卡」，數量有限，送完為止！想知道有甚麼新鮮貨，記得到現場瞧瞧。更多詳細資訊密切注意官網及粉絲專頁公告。

戀與製作人-拼圖屏風。（圖／主辦單位提供）

【特別企劃活動】

2025/12/22(一)～2026/2/22(日) 單筆消費滿800元，即可獲得時光代理人收藏卡一份。

2025/12/22(一)～2026/2/22(日) 購買戀與製作人商品滿200元，可獲得戀與製作人角色收藏卡一份。

《曼迪冬日派對》

活動期間：2022/12/22～2026/2/22

活動地點：夢時代購物中心8F 時代會館

營業時間：週一至週四 11:00~22:00、週五、假日前一天 11:00~22:30

週六及連續假日 10:30~22:3、週日及假日 10:30~22:00

此外，平安夜前夕，一份最特別的禮物送到了唐氏症基金會的孩子們手中！日本眼鏡品牌JINS，今年化身為「耶誕老人」，除了捐款支持與採購唐寶寶手作商品，支持唐寶寶和其背後的唐家人，員工亦主動參與活動，進一步了解唐寶寶與身心障礙青年。

JINS舉辦唐寶寶免費公益配鏡活動，唐寶寶開心在店鋪挑選鏡框試戴，JINS台灣總經理邱明琪陪同孩子挑選鏡框。（圖／品牌業者提供）

適逢耶誕佳節，JINS更啟動免費公益配鏡計畫，透過包場的高規格服務，運用專業為唐寶寶送上「清晰視野」。此外，品牌同步推出限量「2026 JINS公益桌曆」，號召全台消費者共襄盛舉，將這份耶誕暖意擴大延續。

即日起，於JINS全台門市單筆消費滿3,888元，即可免費獲得「2026 JINS公益桌曆」，讓愛延續至新的一年。（圖／品牌業者提供）

