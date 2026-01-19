可憐考生！報考科目逐年攀升 全教會：孩子被迫多考自保

115年學測落幕，全教會觀察到，今年學生報考科目達5.1科，高過往年。圖為松山高中考場。李政龍攝



115年學測今天（1/19）劃上句點。全國教師會（全教會）與全國教師工會總聯合會（全教總）觀察，學生報考科目逐年攀升，111學年4.38科、112學年4科、113學年5.02科，114學年5.05科，今年更達5.10科，顯示學生在大學招生參採標準混亂下，被迫「多考自保」。

全教會透過新聞稿表示，學測逐漸偏離適性選擇，變成全面應戰的壓力來源，與108課綱強調的適性學習明顯背離。希望教育部立即檢討並整合大學招生採計考科標準，要求各校系回歸課綱精神與人才培育目標，避免因招生制度失序，持續將壓力轉嫁給學生。

至於今年試題，全教會指出，多數科目重視情境理解、跨科整合、圖表判讀與閱讀能力，而非單一知識記憶。試題取材貼近生活與時事，如自然科結合晶片製程、量子點、潮汐觀測；社會領域納入AI、國際衝突、公共政策；語文與數學亦融入日常經驗與真實文本。有助於引導教學回歸理解與應用，避免重複刷題。

全教會提到，在教學層面，多數科目試題顯示，未來課堂已難以僅用講述與解題技巧因應。自然領域強調探究與實作歷程，促使教師需強化跨科設計與實驗、資料分析的教學安排；社會領域教師則引導學生理解概念脈絡，培養以多元角度分析社會議題的能力；語文科目閱讀量大、文本類型多元，作文與寫作更著重觀點形成與生活反思，促使教學須回到閱讀理解、論述表達與批判思考的核心能力；數學科題幹文字增加、情境完整，要求學生先讀懂問題再建構解題步驟，也提醒教學必須從強背公式轉向概念理解與實際應用。

學習層面，全教會說，今年學測更明確檢驗學生是否具備穩定的閱讀耐力、圖表判讀與整合思考能力，對於擅長從題文中找線索的學生，較能發揮實力；反之，僅仰賴記憶與解題技巧者，面對混合題與非選題型，容易感到挫折。若課堂評量與教學方式未及時調整，恐進一步擴大學習落差。

另外，全教會也指出，今年試場未開放冷氣，南部地區考生反映試場悶熱，已影響應試專注力。大考中心應審慎檢討僅以單一溫度作為是否開放冷氣的標準，研議更具彈性的因應機制，以確保考試公平性。此外，大考中心網站頻頻當機，顯示流量承載與資訊發布機制明顯不足。

