可成撤出中國 被爆料主因是高階主管被對手收買竊密 公司重訊澄清:主動策略轉型

可成 翻攝自可成臉書



財信傳媒董事長謝金河日前在臉書撰文指出，機殼大廠可成在2020年8月做出重大決定撤出中國，主因就是多名高階主管被競爭對手收買、定期匯報偷竊技術，此事件成為觸動可成離開中國、成為台商回台投資的先驅之一；可成在12/23聲明表示，該公司自2020年起正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展。

謝金河日前在臉書貼文表示，回顧過去8年，中國在新能源汽車，成熟製程半導體，矽晶圓，碳化矽等技術，都取得重大成就，最具代表性的是電動汽車，很快打遍世界無敵手。近最受矚目的是，中國用盡手段偷取荷蘭EUV原形機的技術，用挖角、剽竊技術手段，希望打造國產EUV。

廣告 廣告

謝金河指出，在科技賽道上，全世界都遵守智慧財產權，專利權，惟獨中國例外。

他在臉書透露，上周與可成核心高層餐敘，曾直接詢問為何做出如此重大決定，對方表示，大約在2020年前後，公司內部發現研發與營業部門的多名高階主管遭到收買，相關電郵內容甚至全面加密，經過長時間追查，才發現一封未加密的郵件，行動代號是「特洛伊」。他們才發現，立訊先滙500萬人民幣到主管戶頭，先給「安家費」，每人再給無限卡，他們在公司成立小組，定期滙報技術偷竊的進度⋯⋯

後來這個案子後來有14個人在台灣以違反營業秘密法被判刑，謝金河指出，這個案子也觸動可成離開中國的決策，最後可成把廠賣給藍思拜技，成為台商回台投資的先驅之一。

針對媒體報導謝金河爆料內容，可成在12/23發布訊大訊息並聲明指出，針對可成科技「全面撤出大陸市場」、「離開大陸」、「全面撤陸」、「離開中國」、「退出中國市場」等文字敘述，特此澄清。

可成聲明表示，隨著消費性電子產品高度商品化，產業競爭加劇、獲利空間承壓，可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性、提升股東權益。

可成表示，該公司自2020年起正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展；目前主要生產基地位於台灣及中國宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。

經過多年深耕，可成科技如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理之關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新之應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。

更多太報報導

張文犯案危險物全靠網購 數發部長林宜敬：將規劃「實名制」以數位憑證皮夾認證

台美關稅談判年底前還搞不定？ 經濟部政次何晉滄曝原因

財長莊翠雲重申今年財政沒變壞 「稅收實徵和預算數很接近了」