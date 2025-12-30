可成科技回購！金額突破3億拋重訊 投資人信心重拾

可成科技公司（2474）於114年12月30日發布公告，宣稱其回購股份的總金額已超過新台幣三億元。根據該公司投資人關係資深經理侯乃鳳的說法，至今回購的股份數量已達1,924,000股，總金額為396,677,226元，平均每股回購價格為206.17元。

可成公司（2474）於114年12月30日發布公告，宣稱其回購股份的總金額已超過新台幣三億元。（圖／翻攝自Google街景圖）

此次股份回購的數量相當於公司已發行股份總額的百分之二，並且在回購期間內，該公司已累積持有自己股份的數量達到3,551,000股，這一數字占公司已發行股份總數的0.57%。侯乃鳳強調，這項回購計畫旨在提升股東的信心，並符合相關法規的要求。

此外，公告中並未提及其他需要說明的事項。所有資料均依據當時市場規定進行申報，若有虛偽不實的內容，將由該公司負責。

