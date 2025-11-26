可成科技捐贈救災車 強化救災量能

可成協理李士瑋(右二)代表捐贈，南市府消防局也回贈感謝狀，感謝可成科技善行義舉。(毒者提供)

記者王勗／台南報導

可成科技股份有限公司在台南深耕多年，積極投入社會公益，曾捐贈救災裝備、弱勢團體用車、除菌機及閱讀雜誌等，也投入多元社會關懷活動。今年再捐贈一輛幫浦消防車予台南消防，進一步強化台南地區防災量能，廿六日公司協理李士瑋代表捐贈，南市府消防局也回贈感謝狀，感謝可成科技善行義舉。

可成科技以鋁合金壓鑄技術起家，後專精於電子產品外殼與機構件研發生產，自二０二０啟動策略轉型，以精密加工為核心，持續整合關鍵技術與製程，逐步實現產品組合與客戶結構多元化，現客戶涵蓋３Ｃ、醫療、半導體設備及航太等各領域國際大廠，產品也熱銷海內外。

廿六日可成科技捐贈一輛總價二五０萬元的幫浦消防車予南市消防局，幫浦消防車也配備高壓細水霧系統、水箱及拖船勾等設備，可應用於各類滅火任務中，遇水災時亦能拖曳船艇出勤，也將有效提升地方災害應變能力，廿六日猶可成科技協理李士瑋代表捐贈，南消專門委員黃輝林代表受贈，也頒發感謝狀感謝可成科技的慷慨捐助。

市長黃偉哲指出，可成科技的義舉，不僅充實本市消防救災能量，更提升災害搶救效能，為市民打造更安全的生活環境。消防局長李明峯強調，隨著時代環境變遷，災害型態日益多元且複雜，南消也將持續精進專業技術與裝備能量，努力提升救災效率與搶救品質。