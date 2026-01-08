可成科技發布重訊 股份回購突破3億

上市公司可成科技於115年1月8日發表消息，宣佈其股份回購金額已達新台幣三億元以上。發言人侯乃鳳表示，此次股份回購的數量累積達到公司已發行股份總額的百分之二，具體回購股數為1,763,000股，總金額為360,111,141元，平均每股回購價格為204.26元。

侯乃鳳強調，這次回購是公司長期策略的一部分，旨在提升股東價值及市場信心。自回購計畫啟動以來，公司已累積持有自家股份10,955,000股，占已發行股份總數的1.76%。該公司未來將持續關注市場動態，並根據需要調整回購策略。

