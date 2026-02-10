可成董座洪水樹被控涉內線交易 北檢查無實據處分不起訴

可成董事長洪水樹。資料照。呂志明攝



曾經是蘋果概念股、台彎筆記型電腦金屬機殼領導廠商可成科技(2474)，2020年、2021年間2度發布重訊要在公開市場買回公司股票，在禁止交易期間，董事長洪水樹被控透過家族成員買進股票涉犯內線交易罪，檢調日前發動搜索約談，並將洪水樹諭知千萬交保。不過隨著檢察官深入調查後，認為洪水樹及其親友共8人罪嫌不足，今(2/10)日全都處分不起訴。

依照可成科技官網指出，可成科技是以鋁合金壓鑄件起家，於1988年開始研究鎂合金壓鑄技術，1994年與台灣筆記型電腦(筆電)品牌大廠合作開發筆電鎂合金壓鑄件，並於1998年起陸續贏得歐美筆電大廠認證。近年來成功透過鋁合金擠型、鍛造、CNC二次加工、陽極處理成為智慧型手機、高階筆電一體成型機殼領導廠商。

2020年3月17日，可成科技發布重訊，為了維護公司信用及股東權益，董事會決議自集中交易市場買回普通股，2021年9月16日，可成科技再發布重訊，再自集中交易市場買回普通股，2次共計買回5萬張可成股票。

檢調接獲線報，可成在這2次發布重訊，於禁止交易期間，董事長洪水樹涉嫌透過家族成員買進可成股票，獲利及擬制性獲利達千萬元，疑涉《證券交易法》內線交易罪。2024年7月18日，檢調發動搜索同時約談洪水樹及其妻子、兒子、女兒、弟弟及弟媳，訊後洪水樹以涉犯內線交易罪諭知1000萬元交保，其他人也都交保侯傳。

