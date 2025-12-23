可成賣廠退出中國 謝金河曝背後秘辛：有高層被收買





外媒近日報導，中國科學家已成功打造出可用於生產先進半導體晶片的原型設備，相關技術被指疑似透過逆向工程，仿製荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）的極紫外光微影（EUV）系統，引發全球科技與產業界高度關注。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，中國追求「彎道超車」的發展模式，恐怕伴隨嚴重風險，甚至導致「車毀人亡」。

謝金河昨（22）日在粉專上發文，再過幾天，中國國家主席習近平在第二個任期提出的「彎道超車：中國製造2025！」就要到期限的盡頭。回顧過去的8年，中國的「彎道超車」確實取得相當的成就，像新能源汽車，成熟製程半導體，矽晶圓，碳化矽等，中國都取得重大成就，最具代表性的是電動汽車，很快打遍世界無敵手。

他寫道：「最近最受矚目的是，中國用盡手段偷取荷蘭EUV原形機的技術，用挖角，剽竊技術的手段，希望打造國產EUV。一位ASML技術研發人員透露，一台EUV從研發到商轉，至少要花18年，除了ASML自己的技術，還要有蔡司的光學技術。在科技的賽道上，全世界都遵守智慧財產權，專利權，惟獨中國例外。」

機殼大廠可成在2020年選擇壯士斷腕，將中國廠全面出清，以約420億元出售可勝、可利兩家子公司給藍思科技，雖然短期內營收立刻少了近四成，甚至形同退出蘋果手機供應鏈，但也徹底結束對中國市場的布局。謝金河指出，上週他和可成的核心高層吃飯，詢問為什麼整個退出中國市場？對方表示在2020年前後，研發部門和營業部門的高階主管被收買，他們追蹤電郵都有加密，後來經過鍥而不捨的追蹤，終於找到一封忘記加密的電郵，密碼代號是「特洛伊」，他們才發現，立訊先滙500萬人民幣到主管戶頭，先給「安家費」，每人再給無限卡，他們在公司成立小組，定期匯報技術偷竊的進度。

謝金河表示，後來這個案子後來有14個人在台灣以違反營業秘密法被判刑，這個案子也觸動可成離開中國的決策，最後可成把廠賣給藍思拜技，成為台商回台投資的先驅之一。過去有很長的時間，中資隱身在竹北台元科技園區，從獵人頭到偷技術。這個行為不斷遭到檢舉，但法院都輕判，後來修改違反營業秘密法，罰則才從嚴。

這次荷蘭的ASML事件也驚動全世界的注意，他表示中國在EUV如果能彎道超車，這將是世界大事。從2017年開始，Tesla在上海設立超級工廠，中國派出幾十組人員分頭「研究」電動車技術，他們把整車拆解，這次EUV也是用相同手法，把整個機台拆解重組，他們派人到荷蘭學習，再挖角員工。前不久，安世的風波也是這樣。

謝金河強調技術研發是人類歷史進化的最重要源動力，「技術創新是有價值的，但在中國不尊重智慧財產權的體制，彎道超車也代表著不擇手段去剽竊別人技術，再用快速量產打敗對手，整個商業秩序也蕩然無存！」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

