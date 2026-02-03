可成10.4億設立越南子公司 取得土地使用權

（中央社記者曾仁凱台北3日電）機殼廠可成今天公告投資3300萬美元（約新台幣10.4億元），設立越南子公司。同時，可成董事會決議以約2751萬美元，取得越南北寧省的土地使用權，總面積約19.87萬平方公尺。

可成表示，此次設立越南子公司，主要考量集團長期營運發展需求，希望提升全球布局彈性及競爭力，相關投資事宜擬授權董事長全權處理。

可成發言人侯乃鳳補充表示，可成身為供應鏈一員，此次前進越南布局，主要是配合客戶需求，將投入ICT（資通訊）與AI相關產品，至於更多細節，現階段不便透露。

可成是重要蘋果概念股，2020年出售泰州廠予中國藍思科技，退出蘋果iPhone手機機殼供應鏈，震撼業界，之後可成鎖定醫療器材、半導體、航太等方向轉型。此次布局越南，是否與新事業發展取得進展有關，格外受到外界矚目。（編輯：楊凱翔）1150203