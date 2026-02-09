可搞「逆向工程」? 伊朗稱美GBU-57未爆彈殘留福爾多 網疑技術外洩風險

網傳美國研發的 GBU-57 在去年轟炸伊朗核設施的行動中並未全數引爆，伊朗可能進行逆向工程。 圖：翻攝自@DI313_

[Newtalk新聞] X 平台帳號「淘喵先生」@Baoliaogeming64 轉述消息指出，伊朗方面宣稱在 2025 年 6 月遭到打擊的伊朗核設施中，仍殘留未爆炸的美國炸彈，其中包括一枚埋於福爾多核設施內、未能引爆的 14 噸級 GBU-57 掩體破壞彈，伊朗稱可據此進行逆向工程研發，「淘喵先生」以「誰信」作為評論。

帳號 Defense Intelligence @DI313_ 也稱，伊朗外交部長已證實，至少有一枚未能引爆的美國 GBU-57 掩體破壞彈落入伊朗掌控，並指出此舉「可能讓伊朗得以進行逆向工程」。

另一帳號 Ryan Rozbiani @RyanRozbiani 也發文表示，伊朗外交部長確認，美國對伊朗核設施的打擊中，部分 14 噸級 GBU-57 掩體破壞彈在福爾多未能引爆，相關攻擊同時涉及戰斧巡弋飛彈，並警告這些未爆彈藥可能遭到逆向解析。

目前上述說法皆來自 X 平台帳號轉述，相關內容並未附上官方文件、影像或第三方獨立查證資料。貼文將「未爆彈藥落入伊朗之手」與「可能遭逆向工程」並置，引發外界對美國高端武器技術外洩風險的討論，但其真實性與實際情況，仍有待進一步確認與官方說明。

