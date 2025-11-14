可攜式超音波重塑流程 3分鐘完成內出血檢查

（中央社記者曾以寧台北14日電）過往用可攜式超音波為患者偵測內出血，大約需要7分鐘時間。超音波學會專科醫師陳家慶今天指出，經重新設計流程，如今已能在3分鐘內完成，將有助到院前檢測患者狀況。

衛生福利部與台北榮總毒藥物防治諮詢中心今天舉辦「2025國際中毒防治與研究發展研討會」，以「化學、生物、放射、核能」（CBRN）災害威脅及新興毒物危機為主軸，集結來自各國臨床毒理與災難醫學專家，共同探討CBRN災難應變、新型解毒劑發展與人工智慧在毒物防治的應用。

彰濱秀傳紀念醫院急診醫學科主治醫師、中華民國醫用超音波學會專科醫師陳家慶在會中分享，在應對緊急事故或大型災害時，緊急救護員（EMT）可以如何使用可攜式超音波儀器偵測患者內出血狀況。

陳家慶指出，過去受救護員訓練影響，使用超音波偵測內出血，共需約7分鐘才能完成，但國內救護車緊急送醫時間僅約15到20分鐘，相對較無效益；經重新解構、設計掃描流程，並且經過駕訓班般的反覆練習，讓EMT可以於送醫途中，在短短2到3分鐘內就能完成掃描。

陳家慶舉例，先前南投一起國道車禍，個案疑似有氣胸狀況，幸有救護人員在救護過程中即偵測出氣胸狀況，讓醫療人員能在第一時間評估是否需要立即做穿刺減壓，送醫後也能立刻處理。

對大規模災害事件，陳家慶說，爆炸除會造成穿刺傷，其震波也可能造成內出血，但傷者可能在1、2天後才出現內出血造成的生命徵象變化，此時若能在3分鐘內完成超音波檢查，可讓患者免於等候30分鐘進行斷層掃描；若是面對傷者數以百計的場面，更能盡快分辨哪些人需要送醫。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，現在國際局勢混亂，國內需要做好充足準備，若不幸發生CBRN相關大型災害，醫療要有相應措施、即時救治。他並以日本沙林毒氣事件為例，強調亦需建立盡快辨識造成災害物質的機制，避免造成醫療院所的二次汙染。

楊振昌說，國內也發生過化工廠毒性物質外洩、甚至爆炸起火事件，化學災害可能造成民眾受影響、需要大規模疏散等狀況，國內各相關單位必須提早準備應對策略，以免災害發生時過於混亂。（編輯：吳素柔）1141114