「可教化」成免死金牌 洪孟楷推鞭刑：感受被害者的痛

馬國女大生遭高雄男子梁育誌性侵殺害棄屍山區，在最高法院兩度撤銷死刑判決後，高雄高分院昨天「更二審」改判無期徒刑。國民黨立委洪孟楷痛批「可教化」已經成為兇嫌的免死金牌，將全力推動鞭刑入法。（張柏仲報導）

對這起手段凶殘、連續判死的案件，最後還是被逆轉成無期徒刑，國民黨立委洪孟楷表示，我們要問的是：在這過程和理由裡面，居然提到這兇手有可能「可教化」，他質問「可教化」難道是現在臺灣社會死刑犯的「免死金牌」嗎？

洪孟楷也質疑此例一開真的是後患無窮，強調真要講如果說「可教化」的話，那也應該要付出相對應的處罰，洪孟楷說，我們應該要針對重大的犯行：包括性侵、虐童或詐騙，都該參考國外像新加坡等國使用鞭刑等更積極有效的方式來作嚇阻。強調鞭刑的目的並不是要處罰、並不是要報復，更重要的是要讓加害者瞭解他在被害者身上所留下難以抹滅、一輩子的傷痛。

洪孟楷質問，被害者失去了生命；而加害者到現在還可以持續「被教化」，這不是人權、而是虛偽；這不是進步、而是矯情。洪孟楷說我們不希望讓世界看到，以為台灣是一個殺了人之後可以不用付出相對應代價的地方。

