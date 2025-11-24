可望26日獲民進黨徵召征戰新北市長！傳將組建年輕團隊 蘇巧慧這麼說

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委蘇巧慧日前獲黨中央選對會建議徵召，依黨內流程，可望於26日獲正式徵召參選新北市長，據媒體報導，蘇巧慧正在組建年輕團隊。對此，蘇巧慧今（24）日表示，年輕團隊本來就是希望可以大家直接的交換意見，這樣的創意激盪之下，才會有更多、更新、不同的方法，因為新北市有很多既存的問題。她強調，她會用世代並行、世代合作的態度，讓未來的新北市更好、更進步。

中央社引述地方人士表示，蘇巧慧雖獲選對會建議徵召，但依流程，26日送中執會討論並確定徵召後，才算正式在黨內拿到參選門票。黨內人士表示，蘇巧慧競選團隊由現行新北黨部及國會幕僚為主要成員，以年輕化為走向，年齡都在30歲上下，包括黨部執行長高碩呈、組長蕭向洋，以及國會辦公室主任張哲維、服務處主任吳建興等人。

對於正在組建年輕團隊？蘇巧慧下午接受媒體聯訪時回應，新北市幅員真的很廣大，議題也非常的多，所以在這次的選戰過程當中，我們需要有好的經驗，也需要有更新的創意，所以在整個團隊當中，他會有資深的幕僚、顧問，也會希望招募更多的年輕新血，要老幹新枝都一起努力，有經驗、有創新，這不但是最好的團隊，而且也符合我們一貫的風格，我們會用這樣世代並行、世代合作的態度，讓未來的新北市更好、更進步。

媒體詢問，委員現在和年輕團隊互動，大家講話會比較直接？蘇巧慧回應，年輕團隊本來就是希望可以大家直接的交換意見，這樣的創意激盪之下，才會有更多、更新、不同的方法，因為新北市有很多既存的問題，其實我們在這樣的過程當中，如果可以天馬行空、找出更好的方式，只要法令規範合宜，只要預算可以實現，那我想我們用更新的方式來解決老問題，這會是大家的期待。

