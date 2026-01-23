即時中心／潘柏廷報導

《三立新聞》一輛採訪車今（23）日下午3時許，原先沿一江街北往南行駛，卻突然失控直接暴衝撞入北市彰化銀行吉林分行，現場造成多人輕重傷；其中一名是37歲吳姓女子，對方只是路過就慘遭橫禍，由於對方還是可樂旅遊公司員工，公司稍早也發聲明了！

可樂旅遊表示，已於第一時間啟動關懷機制，指派專人前往醫院全程陪同，提供同仁與家屬最即時的必要協助，期盼同仁能早日康復。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

廣告 廣告

原文出處：快新聞／可樂旅遊女員工路過慘遭橫禍！三立採訪車撞彰銀釀傷 公司發聲了

更多民視新聞報導

最新／12秒驚悚畫面曝！三立採訪車撞彰銀釀10傷 保全急跳開「逃過一劫」

慘遭三立採訪車暴衝狂撞！彰銀最新聲明曝光

三立採訪車猛撞彰銀釀10傷 警方帶走林姓駕駛畫面曝

