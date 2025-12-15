可樂旅遊超前開賣日本環球影城VIP體驗 最高要價近百萬日幣仍熱搶

【陳揚盛／綜合報導】根據可樂旅遊觀察，隨著消費者對旅遊舒適度與效率要求不斷攀升，願意付費選擇快速通關或VIP專屬服務的旅客已成長逾3成，顯示「省時、省力、優質體驗」已成為旅遊趨勢。可樂旅遊即日起限量推出日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，突破官方60天前開賣的限制，旅客可直接預購至2026/2/28，時間涵蓋寒假、農曆新年、228連假等熱門假期，每組最高要價近100萬日幣，搶攻追求極致體驗的頂級客群商機。

廣告 廣告

可樂旅遊表示，越來越多樂園旅客更重視體驗品質，且願意以更高預算換取時間與服務價值，又以親子客、節日慶祝族群及樂園鐵粉最為顯著。其中，親子客重視行程順暢度，希望帶孩子輕鬆遊玩、不受大排長龍影響心情；選擇在生日或特殊紀念日前往樂園的旅客，更願意投資在儀式感，讓特別的日子更具意義；而鐵粉則追求極致體驗，花錢享受最完整的樂園樂趣。

隨著2026年寒假、農曆春節、228連假的即將到來，可樂旅遊特別規劃日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，旅客可以與門票一同購買至2026/2/28前的入園日期，日本環球影城「VIP體驗私人行程」提供專屬日、英語導遊服務，會依照旅客喜好安排客製化遊園行程，可直接走專屬通道遊玩設施，像是超人氣的超級任天堂世界、哈利波特魔法世界等，通通免排隊、保證入場，還能與喜愛的IP偶像近距離互動拍照，更可以在VIP專用餐廳享用限定餐點吃到飽，累的時候也能在VIP休息室休息、吃點心。此外，導覽服務結束之後，還可以獲得當日無限次使用快速通行證，於園區內指定遊樂設施皆可使用。

「VIP體驗」每組最高要價近100萬日幣，搶攻追求極致體驗的頂級客群商機。日本環球影城提供

可樂旅遊表示，此次推出2款日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，入園門票１日券也同步開賣，入園日可選擇至2026/2/28前。5小時VIP體驗台幣4.7萬起（可1至4人使用），8小時VIP體驗台幣6.8萬起（可1至4人使用），可加價追加人數至最多10人，若以8小時VIP體驗追加至最高10人計算，含門票每組金額要價近100萬日幣、近20萬台幣。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

獨家｜黑心診所「逆時針」來源揭曉！通通是體驗包 原廠可若夫這麼說

獨家｜「天王御用伴奏」孔鏘怪病纏身 67歲生日心願：想活久一點

