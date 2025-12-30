可甜可塩、可爆走！鬼塚虎MEXICO 66 TGRS爆紅關鍵全解析、SKECHERS這雙一穿腿直接＋5公分

（圖／品牌提供）

帶有法式基因的瑪莉珍運動鞋近年來在時尚與潮流圈持續發燒，不僅攻佔伸展台與街拍版面，也以一種更從容、更具態度的姿態走入日常穿搭。瑪莉珍運動鞋以多元、可愛卻不失質感的潮流氣息，重新詮釋「優雅」，成為兼具風格與實穿性的指標級單品。

瑪莉珍運動鞋推薦：Onitsuka Tiger鬼塚虎 MEXICO 66 TGRS

從芭蕾舞鞋一路紅到街頭，瑪莉珍運動鞋今年真的不買不行，而這雙 Onitsuka Tiger 鬼塚虎 MEXICO 66 TGRS，完全就是把「甜」跟「帥」一次收編的代表作。以品牌靈魂 MEXICO 66 為基底，加進芭蕾舞鞋的圓潤線條與復古氣質，整雙鞋瞬間多了點柔美，但一點都不軟弱，反而時髦得很有態度。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





配色更是犯規等級！從帶點未來感的曜黑銀、低調奢華的香檳金，到溫柔不膩的晨玫粉、氣場全開的烈焰紅，再加上經典不敗的樺木白與鬼塚黃，六款顏色直接對應不同穿搭人格。不管是裙裝派、丹寧派還是通勤 OL，套上它都像默默幫造型加了一層濾鏡。

【Onitsuka Tiger鬼塚虎】MEXICO 66 TGRS／4,280 元（圖／品牌提供）

瑪莉珍運動鞋推薦：SKECEHRS UNO RYZE瑪莉珍鞋

極簡的黑白配色搭配紗紡衣裙，在 SKECEHRS UNO RYZE瑪莉珍鞋的襯托下，化成一股帶有故事感的韓系電影氛圍。以深邃的黑色鞋面搭配細緻金色勾勒線條，與輕柔紗裙穿搭形成微妙平衡，搭配腳後跟的可視氣墊，為步伐增添輕盈即視感，還瞬間讓腿長+5公分，輕鬆穿出美腿線條很可以。

（圖／品牌提供）

SKECHERS UNO RYZE 瑪莉珍_星空黑／3,290元（圖／品牌提供）









瑪莉珍運動鞋推薦：SKECHERS D’LITES HIKER瑪莉珍鞋

SKECHERS D’LITES HIKER以山系機能風格呈現,運用網布、皮革與皮面等異材質拼接呈現,特別採用GOODYEAR® 固特異橡膠大底，提供超乎想像的耐用性、穩性性和抓地力，同樣搭載 AIR-COOLEDMEMORY FOAM® 透氣記憶型泡棉鞋墊提供優異避震與舒適性，厚實的增高輪廓更為瑪莉珍鞋的學院風穿搭自帶強勢氣場。

（圖／品牌提供）

SKECHERS D’LITES HIKER_裸石白／3,090元（圖／品牌提供）









