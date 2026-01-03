可疑車輛拒檢逃竄！警網出動攔截圍捕 揪出4名失聯移工

【記者張沛森／桃園報導】4名失聯移工昨天（2日）傍晚共乘一部小客車行經八德區合興路段時，因行跡可疑為警盤查，但車上駕駛加速逃逸，經警方通報線上警網攔截圍捕到案，其中一人為詐欺通緝犯，已解送歸案，另3人送桃園市專勤隊收容。

八德警分局表示，高明派出所警員昨天傍晚17時50分，巡邏行經八德區合興街時，發現一輛小客車形跡可疑，趨前盤查時，小客車突然加速逃逸，經通報攔查圍捕後，不多久隨即在中壢區興仁路二段將該車攔獲。

經警方查證車內乘客身分發現，4名越南籍移工均被通報為失聯，其中一名陳姓移工為詐欺通緝犯，已解送歸案，另3人則交由桃園專勤隊收容。

警方喝令車上人員下車。翻攝畫面

警員緝獲失聯移工。翻攝畫面

