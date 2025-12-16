可疑! 男自稱"合作復健科"兜售不明藥物 院方:詐騙行為

中部中心/台中報導

台中有男子混入醫院，自稱是和醫師合作的復健科，兜售來路不明藥品，一條藥膏疑似售價五千元，遭痛批趁火打劫，對此院方說，經過查證，證實是不法人士詐騙行為，已經向警方報案。





醫院櫃台，患者拿著單據，憑處方簽領藥，是一般正常領藥SOP，不過在台中有民眾發現，陌生男子跑到醫院，販售來路不明的藥物。民眾發文標記中年男子特徵，身材偏瘦，滿頭白髮，自稱是和醫師合作的復健科，藥物能讓傷口癒合良好，疑似一條藥膏就賣五千元，被痛批是趁火打劫。

事發就在台中市這間醫院，院方證實，在這個月15日接獲通報，經過內部查證後，確認是不法人士的詐騙行為，已經向警方報案，將加強院內同仁的防詐警覺，院內也已經貼上公告，提醒民眾，不要接受不明人士，推銷的任何藥品以及保健品。





衛生局補充，若是製造或販售偽藥，觸犯藥事法，最高可處十年有期徒刑，併科一億元罰金，這名男子大膽在醫院內兜售不明藥品，動機讓人匪夷所思，警察要找他好好交代清楚。









