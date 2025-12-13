可監測2至5年！「植入式心臟監測器」健保正式給付

健保署近期公告植入式心臟監測器（Insertable Cardiac Monitor, ICM）正式納入健保給付項目，有助於釐清難以診斷的暈厥病因，並提高心律不整的偵測效率。

植入式心臟監測器是一種用來記錄心律的植入式監測系統，當病患心跳有異常時，裝置會自動偵測並紀錄心律不整的心電圖。（示意圖／123RF）

臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安表示，近日有民眾因反覆暈厥不慎摔傷就醫，雖然平時偶有心悸，但到醫院做過幾次心電圖都查無異常。「暈厥與心律不整由於發病時間不定，有時候在臨床診斷上有其困難度。」陳醫師指出。

陳郁安解釋，植入式心臟監測器是一種用來記錄心律的植入式監測系統，當病患心跳有異常時，裝置會自動偵測並紀錄心律不整的心電圖。「當病患感覺症狀發作時，也可啟動裝置紀錄當下的心電圖，提供醫師做進一步判讀。」此監測器還可與遠距監測系統連結，將異常事件資料經遠距傳輸更快速傳遞給醫院及醫師，以利及早診斷並進行後續治療。

植入式心臟監測器示意圖。（圖／陳郁安醫師提供）

根據健保署規定，符合健保給付的條件包括反覆不明原因暈厥，以及高風險不明原因暈厥且使用攜帶式心電圖記錄檢查、手腕式心律紀錄檢查仍無法查明病因者。

陳郁安強調，「植入式心臟監測器可在體內放置2至5年，持續記錄心臟電氣活動並自動偵測心律異常，相較於傳統24小時攜帶式心電圖檢查儀器，僅能做限短期監測。」植入式心臟監測器增加捕捉間歇性心律不整的機會效果顯著。

陳郁安建議，如果民眾出現反覆不明原因暈厥、或可能與心律不整相關之症狀，應至醫院心臟內科就診，進行完整檢查評估，以確認是否符合使用植入式心臟監測器的條件，並及早獲得適當的診斷與治療。

