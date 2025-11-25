可省下15分鐘交通時間 台中甲埔大道明年將通車

甲埔大道聯外道路新闢工程通車，可以從甲后路4段跨越大甲市區至經國路。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕為紓解大甲區及外埔區甲后路、甲東路的車潮，中市建設局推動「甲埔大道新建工程」，規劃開闢全長2.75公里、寬15公尺的新道路，2022年4月開工，工程全長約2.75公里，路寬15公尺，目前工程進度約94%，預計今年底完工，將於明年第1季通車，將舉辦大型健行活動迎接這項重大交通建設。

甲埔大道是大甲與外埔地區近年重大交通建設，由於大甲、外埔地區主要聯外道路甲后路是國道3號大甲交流道，是外縣市進入大甲區的主要道路，平時車流量大、交通號誌也多，上下班尖峰時段，交通壅塞，外埔居民往返大甲也常面臨塞車窘境。

大甲居民指出，連接大甲交流道往大甲方向的甲后路容易塞車，假日更是車陣綿延，由甲后路進大甲市區時需穿越鐵路地下道，也形成交通瓶頸，若是甲埔大道聯外道路新闢工程通車，可以從甲后路4段跨越大甲市區至經國路，可以緩解車潮，預估可節省15分鐘時間。

