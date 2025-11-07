可簽下1400位大谷！馬斯克薪酬案過關 有望成首位「兆元富翁」

特斯拉執行長馬斯克。（圖／達志影像美聯社）

特斯拉舉行股東會，宣布通過馬斯克薪酬案，未來十年只要能完成階段性目標，同時讓特斯拉市值達到8.5兆美元，就有機會拿到額外股票，總價接近一兆美元。一兆美元究竟是什麼樣的天文數字，CNN換算之後，以大谷翔平與道奇隊，10年7億美元的合約來看，等於可以簽下1400位大谷。

特斯拉股東會以超過75%的贊成票通過了為執行長馬斯克設計的天價薪酬方案，這項計畫將在未來10年以股票獎勵形式發放最多4.237億股，價值接近一兆美元。這筆金額龐大到CNN主播形容可以買下1400個大谷翔平，或是今年在美國出售的所有汽車。然而，要達成這一兆美元的報酬，馬斯克必須完成多項艱鉅任務，包括量產2000萬輛電動車、交付100萬個機器人和100萬輛無人計程車，同時還需讓特斯拉市值成長至8.5兆美元。

這項薪酬方案的通過背後有著緊迫的原因。馬斯克曾表示若薪酬方案卡關，他可能會離開特斯拉。資深記者Kara Swisher認為，如果馬斯克離開，特斯拉股價會跌至實際的銷售價值，因為目前的股價並不真實。她還指出，馬斯克想要像祖克柏那樣完全掌控公司。特斯拉早期投資人Ross Gerber雖然難以證明任何人值得如此高額報酬，但他表示這樣的薪酬方案能幫助馬斯克集中精力，因為過去幾年馬斯克常從一個項目轉到另一個項目，卻沒有真正看到任何成功。

在股東會上，馬斯克在薪酬方案通過後與人形機器人同台飆舞，並宣布計劃打造特斯拉巨型AI晶圓廠，每月生產10萬片晶圓。他暗示可能與英特爾合作，雖然尚未簽訂任何協議，但這一消息讓英特爾週四盤後股價一度大漲近4%。

然而，特斯拉目前面臨的最大挑戰是汽車銷售下滑。Kara Swisher指出特斯拉汽車銷量正急劇下降，特別是在全球市場。在中國，特斯拉上海工廠今年10月的出貨量較去年下滑一成，也是今年前10個月第8度出現銷量較同期減少的情況。

遠志車文化股份有限公司創辦人曾彥豪表示，特斯拉在中國雖然仍是市場領導者，但因為電動車市場百家爭鳴，特斯拉遇到的阻力與困境越來越大。他還指出，特斯拉在電動車技術方面近年來沒有太多突破性發展，如果能加快車型更迭速度，可能會在競爭激烈的市場中給消費者帶來新的刺激，創造新的銷售契機。

