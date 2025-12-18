可能成韓「外交重大負擔」! 洩漏魚雷發射系統機密給台灣 3韓人被判刑

第一艘原型艦海鯤號潛艦（資料照片） 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 根據《路透社》報導，韓國法院 16 日判決，參與台灣潛艇計畫的 2 家韓國承包商洩露魚雷發射系統設計檔有罪，其中一家承包商的首席 CEO 被判處兩年半有期徒刑，另一家公司的兩名員工各被判刑一年半。

判決書並未揭露被告姓名及涉案公司名稱，但列出了律師姓名，他們均拒絕評論。判決書稱，被告受雇替台灣潛艇計畫打造魚雷發射管及儲存設施，被控將高度機密的設計資訊洩露出去。法院稱，這起案件有可能成為韓國「外交上的重大負擔」。

判決書還提到，這項罪行可能對韓國的安全構成嚴重威脅，因為戰略技術在未經防衛事業廳（DAPA）批准的情況下出口，且出口物件是與東亞鄰國關係緊張的台灣。

國造潛艦「海鯤號」。 圖：台船/提供(資料照片)

據《中央社》報導，我國防部將有關問題轉交給負責建造潛艇的台船，該公司發言人 17 日僅稱，不清楚此事，沒有評論。

台灣於 2016 年提出「潛艦國造」計畫，首艘潛艇「海鯤」號於 2023 年 9 月 28 日下水。但該潛艇不僅被爆出沒有達到下水作戰要求，而且「自造」背後實際上是西方國家的秘密支持。2021 年 11 月，《路透社》曾披露包括美韓在內的 7 個國家的國防承包商和專家向台灣提供了自製潛艇的相關技術和部件。

原定要在今年 11 月交付的「海鯤」號潛艇，如今不但連基本的水下潛航試驗都沒有完成，近日更傳出「船錨未安裝」、「水密門系統沒完成整合」等重大問題。

近日，「海鯤」號又被爆出在 6 月 26 日第二次海試時液壓系統失效，導致 X 型舵無法轉向，全靠士兵在尾舵旁的舵機室人力操作。國民黨籍立委徐巧芯稱，有內部人士覺得你們（綠營）為了政治性的海試，完全不把士兵、測試員的性命當一回事。

