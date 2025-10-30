可能是今年最後一次 美聯準會再降息一碼

美國聯準會主席鮑爾宣布再降息一碼，為今年以來第二次降息。（路透）

本報綜合外電報導

美國聯準會當地時間二十九日在政策會議上宣布再次降息一碼，為今年以來第二次降息。聯準會主席鮑爾指出，由於聯準會內部在政策上存在分歧，加上缺乏聯邦政府資料，今年再度降息可能性恐怕不高。他坦言，決策官員雖關注就業市場發展，但在缺乏更全面經濟資訊下，若採取進一步行動同樣存在風險。

聯準會以十比二通過決議降息一碼（零點二五個百分點）、利率介於百分之三點七五至四區間，防止就業市場進一步疲軟。

不過，聯準會在最新的政策聲明中多次提及，聯邦政府關門導致官方經濟數據暫停發布。鮑爾表示，若缺乏就業與通膨報告，決策官員在未來可能採取更謹慎的態度。

鮑爾指出：「我們會蒐集一切能取得的資料，仔細評估並審慎思考，這是我們的職責。」他列舉聯準會可用的民間數據、自行進行的企業訪談與全國各地的非正式交流。

他說：「若你問我，這會不會對十二月的會議造成影響？我不說一定會；但可以想像，就像開車遇到大霧，你自會放慢速度。」

鮑爾指出，聯準會內部對未來貨幣政策路線「意見分歧強烈」，表示「愈來愈多聲音認為，也許我們應該暫時觀望一個週期」，再決定是否繼續降息。

市場對鮑爾言論做出反應，降低對聯準會十二月九、十日會議再度降息的預期。

此外，聯準會宣布將重新啟動有限度的美國公債購買計畫，以防資金市場出現流動性短缺。