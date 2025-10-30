「可能沒辦法了」好友不捨憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事

坣娜驚傳胰臟癌離世，好友得知相當不捨。（本刊資料照）

唱紅〈奢求〉〈自由〉等經典歌曲的歌手坣娜，昨（29日）驚傳過世的消息，享年59歲，演藝圈好友和歌迷相當震驚。她的歌手好友傅薇也在臉書發文不捨表示，今年春天坣娜曾打給她，儘管聲音已經聽起來十分吃力，仍惦記著要請她喝咖啡，「但可能沒辦法了」。

59歲歌手坣娜傳出已在本月16日過世，親友低調證實，但未多透露細節，據報其死因為胰臟癌，消息一出讓眾人皆難以置信，紛紛發文表示哀悼。

音樂人、電台主持人傅薇在臉書發文直呼「不捨啊」，回憶兩人之間的最後通話。傅薇透露，今年春天某日，坣娜打電話給她，跟她說「我記著要請妳喝咖啡的啊～但可能沒辦法了」。傅薇聽出她的聲音十分吃力，而坣娜也無奈表示：「我現在的聲音只能這樣，但我想跟妳說一下」。

傅薇相當意外，沒想到坣娜對於這個約定如此認真當成一回事。她感嘆，這是他們最後一次通話，「但我好像有點懂，堅強認真優雅溫柔」。不少網友看了不禁遺憾表示：「大家永遠記得她的美好」「認真 是因為她真的想和妳相聚啊」「願她有美好新旅程」，歌手陳思安也現身留言：「祝福 自由了」。

