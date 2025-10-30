「可能沒辦法了」好友憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事

坣娜。取自當事人臉書



藝人坣娜不敵病魔過世，享年59歲，追思會預計將在今年12月15日舉行。她的歌手好友傅薇也在臉書發文不捨表示，今年春天坣娜曾打給她，儘管聲音已經聽起來十分吃力，仍惦記著要請她喝咖啡，「但可能沒辦法了」。

傅薇寫道今年春，坣娜打給她，告訴她「我記著要請妳喝咖啡的啊～但可能沒辦法了」。坣娜的聲音十分力，告訴傅薇「喔，我現在的聲音只能這樣，但我想跟妳說一下」。

傅薇告訴坣娜「啊啊～妳怎麼這麼認真啦。」傅薇說，「那是我們最後的通話，但我好像有點懂。」提到坣娜一直那麼堅強、認真、優雅、溫柔。

廣告 廣告

網友留言「現在滿腦子裡還記得她那獨特的笑聲」、「永遠的玉女，瑜伽老師，永遠懷念美妙的歌后」、「祝福 自由了」、「大家永遠記得她的美好」。

59歲歌手坣娜傳出在本月16日過世，親友低調證實，但未多透露細節，據報其死因為胰臟癌。

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光