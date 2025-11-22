可能空出1席 有志者觀望中
雲林縣第6選區縣議員選舉應選5席，現任4人黃文祥、蔡岳儒、蔡孟真、蔡咏鍀有意尋求連任，另一人林哲凌因光電弊案審理中，外界分析應不會再參選，可能留下1席空間，目前傳出民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯有意參選，另民進黨在蔡岳儒、蔡孟真之外，可能評估再提名1人參選。
第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，現任黃文祥、蔡咏鍀、林哲凌為無黨籍；民進黨籍有蔡岳儒、蔡孟真2人。此區綠營支持者多，之前民進黨曾占3席縣議員，但藍營也有固定支持者，黃文祥、蔡咏鍀被歸類為泛藍。林哲凌原為民進黨籍，2022年因光電弊案宣布退黨。
黃文祥、蔡岳儒、蔡孟真為資深議員，選民服務受肯定，均有意尋求連任。蔡咏鍀也爭取連任，但外傳也不排除由其妻現任北港鎮代會主席黃美蘭接棒，情況尚不明朗。林哲凌在擔任口湖鄉長期間，涉向光電業者索賄，一審判10年，上訴二審遭駁回，政壇人士分析由於林有案在身，參選可能性低。
一旦林哲凌不再尋求連任，第6選區將出現1席空間，不過至目前僅傳出曾選過縣議員未果的王新堯有意再參選，此區因老將票源穩定，新人參選發展空間相當有限，加上民進黨有可能推出人選搶第3席，因此眾人尚在觀望中。
第6選區因人口減少，本屆縣議員席次由6席減為5席，民進黨在第6選區有3席實力，蔡岳儒與蔡孟真都曾拿下選區最高票，2人穩紮穩打，連任看好。黃文祥長期經營地方，大本營水林鄉更是其鐵票倉，連任應無問題。蔡咏鍀與黃美蘭都有死忠支持者，不論由誰參選均有勝算。最後1席由誰出線，仍有待後續觀察。
