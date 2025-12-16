可能被中擊敗? 美媒曝五角大廈秘密文件 美軍恐於台海衝突中「處於劣勢」

解放軍鷹擊-18，射程約290英里（約467公里），速度更快，以飽和攻擊能力為主。 圖:擷自X帳號@OedoSoldier

[Newtalk新聞] 近年來，中國不斷加速推動軍隊現代化的進程，印太地區的緊張局勢也持續升溫。為了應對可能與中國爆發的衝突，美國近年持續針對中國的軍力進行評估，但近期一份被洩露的五角大廈秘密文件顯示，美國可能在介入台海衝突的過程中處於劣勢，甚至不能排除「被中國擊敗」的可能性。

根據《德國之聲》報導，美國《紐約時報》近期披露一份名為「壓倒性優勢簡報」的秘密文件，公開了美國五角大廈網路評估辦公室針對美軍介入台海衝突後，可能遭遇的傷害與後果。該份文件認為，中國可以透過低價且高速生產的武器，對美國昂貴且複雜的武器形成威脅，強調美軍航母艦隊可能在抵達台灣周邊海域前，就已遭中國武器殲滅。

圖為2019年中共慶祝70週年，東風-17彈道飛彈在閱兵中亮相。 圖：翻攝中新社

該文件指出，在中國迅速成熟的武器庫中，存在大量遠程精確導彈、先進飛機、大型水面艦艇等多種武器，足以成為美軍部隊的威脅。另外，中國也能透過與台灣較近的地理條件優勢，在美軍部隊增援前對台灣發起攻擊，「我們認為，美軍在西太平洋地區的衝突中，很可能處於重大的作戰劣勢之中」。

該文件進一步表示，截至目前為止，中國可能已經累積超過 600 件高超音速武器，並透過該武器難以攔截的優勢，襲擊前往台灣的美軍部隊，降低美國在西太平洋地區的影響力與作戰實力。

該文件也提出警告，強調美國現在已經不再具備足夠的工業產能，支持美軍與其他大國間的長期衝突，並引用前美國國家安全顧問傑克．蘇利文 ( Jack Sullivan ) 的預警言論，「如果與中國開戰，我們的關鍵彈藥很快就會耗盡」。

美軍雙航母戰鬥打擊群。 圖 : 翻攝自環球網

除了特定的五角大廈官員外，美國國防部長海格塞斯也曾針對可能與中國發生的衝突發表擔憂情緒。該報導指出，海格塞斯日前曾針對美軍與中國的模擬衝突發表觀點，「我們每次都輸」。

然而，部分網友卻抱持著相反的觀點，認為該份文件可能是參考「過時資訊」所得出的結論，「如果他們沿用俄烏戰爭的經驗，就可能得到不同的結果」。另外也有網友提議，美軍應在台灣建設基地，安裝薩德、天穹反導彈系統，並部署核動力潛艇，將整體防務前移至第一島鏈，「直面中國的威脅」。

