可能連2波寒流 粉專示警：元旦起急凍半個月

入冬最強冷空氣預計周四元旦起南下，周五、周六（1月2日、3日）最冷，低溫下探10至12度，氣象粉專表示，這波冷空氣將是入冬首波強烈大陸冷氣團，部分空曠地區有機會跌破10度，達到寒流的機率偏高。此外下周三（7日）還有另一波強冷空氣南下，強度同樣上看強烈大陸冷氣團或寒流等級，元旦至1月中旬夜間、清晨氣溫都很低，提醒民眾做好保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，根據最新資料顯示，強烈大陸冷氣團周五抵達後，當天夜晚至周六是最冷的時刻，各地低溫下探10至12度，西半部平原空曠地區、內陸近山區有機會降到10度以下，達到寒流的機率偏高。

另一氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，明跨年當天僅桃園以北及宜蘭有陣雨機率；竹苗地區為多雲時陰，可能有局部飄雨；中部以南及花東大致多雲到晴，不過各地夜間都較冷。

粉專指出，元旦起首波強烈大陸冷氣團南下，北部空曠地區低溫下探10至13度，市區約12至14度；周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地高溫都在20度以下，北部低溫10至13度，竹苗地區降至8度；台北測站目前預報約11度，為強烈大陸冷氣團等級，預報顯示有機會升級寒流。

粉專表示，周日白天冷氣團減弱，各地天氣轉好，氣溫逐漸回升；不過下周持續有冷空氣南下，下周一、二（5、6日）大致為東北季風或冷氣團等級，下周三起冷空氣強度明顯增強，上看強烈大陸冷氣團或寒流。

粉專提醒，目前至1月中旬預報，夜間至清晨氣溫都偏低，北方高壓勢力明顯較強，持續有達冷氣團強度的冷空氣南下，民眾應做好防寒準備。

