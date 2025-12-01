可能還有新颱風！「洛鞍」最快周四生成 預估路徑曝

氣象專家賈新興表示，位於菲律賓東方海面的熱帶系統，4日至5日有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，路徑和天琴颱風很像，預估仍以影響菲律賓南部，進入南海方向移動的趨勢為主。

歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。 （圖／翻攝自 賈新興臉書 ）

賈新興說明，2日北海岸、基隆、大台北東側及宜花有零星短暫雨。3日至5日受東北季風影響，其中3日桃園以北及宜花轉有局部雨。4日至5日大台北東側及宜花有零星短暫雨。6日至7日午後大台北東側及宜花有零星短暫雨。8日午後至9日受東北季風影響，其中8日至9日北北基宜花有零星短暫雨，10日午後山區轉多雲。

賈新興指出，觀察2日至3日熱帶性系統發展的趨勢，於4日至5日並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。

