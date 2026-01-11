可被閱聽的人生 走進內門木柵圖書館的西拉雅生命微型展

「西拉雅情最珍粿」：內門‧左鎮雙社區人‧物誌微型展暨共食茶席，於十日在高市圖內門木柵分館溫暖登場，讓在地西拉雅文化與生命故事走進公共閱讀空間，與社區民眾近距離交流。(見圖)

由國立成功大學創意產業設計研究所林蕙玟老師所帶領的課程計畫團隊《反思大學社會責任實踐途徑：以「協作自我民族誌」為導向探索淺山堊地跨文化形象認同之創意專案教習歷程研究》，以「創意民族誌」課程為核心，攜手內門木柵集穡室工坊、臺南左鎮公館社區發展協會及高市圖內門木柵分館等在地夥伴，共同辦理成果展覽活動。

廣告 廣告

該計畫帶領來自臺灣及來自德國、克羅埃西亞、土耳其、印尼、香港與中國等多元文化背景的研究生與大學生，深入高雄內門與臺南左鎮淺山堊地地區，透過民族誌法的田野工作、深度匯集互動資料與創意實作，與社區居民共同探索文化記憶、生命經驗與跨文化認同，學生們在理解他人生命歷程的同時，也回望自身的成長背景與文化身份，使過程成為一段自我反思與對話過程。

這次展覽內容為內門木柵與臺南左鎮兩地的西拉雅文化脈絡，學生們與社區耆老共同完成「人‧物誌微型展」，呈現十二位在地長輩、部落青年、與回鄉遊子的人生故事；這些作品不僅紀錄個人的生命歷程，也記載著時代記憶與生活經驗，展現人、物與記憶之間的深刻連結。

高雄市內門區代理區長林鴻位表示，內門是一個多元文化交會的地方，無論是族群、產業或生活樣貌，都形塑出獨特的地方風景；透過這次展覽將西拉雅文化、地方故事與創意設計結合，並融入內門在地元素，不僅讓文化被看見，也讓內門展現出與眾不同的魅力，期盼透過這樣的文化行動，讓更多人重新認識內門、理解土地背後的生命故事。

高市圖內門木柵分館主任劉韋均指出，圖書館不只是閱讀書籍的場所，更是連結地方文化、保存生活記憶的重要公共空間；這次透過與學術單位及在地社區的合作，讓居民的生命故事得以被看見、被聽見，也使圖書館成為世代交流與文化分享的平台，進一步深化圖書館在地服務與文化推廣的角色。

活動當日除成果展覽外，亦邀請社區居民、師生與來賓一同品嚐來自內門與左鎮的在地手工粿，透過味覺與交流拉近彼此距離；該活動不僅呈現課程學習成果，更是一段從田野走進圖書館、從「你們」走向「我們」的跨世代文化旅程，讓人聽見屬於內門與左鎮這片土地的生命故事。