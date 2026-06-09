可製「百萬顆喪屍煙彈」市值20億！冒名化學品走私 原料擺滿整桌超驚人

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記者鍾昀軒／綜合報導

運毒集團冒用高雄知名化工公司名義將大量毒品走私入境。（圖／記者鍾昀軒攝影）

為貫徹政府對新興毒品零容忍之決心，並防制「喪屍煙彈」引發之毒駕及社會治安危害，保三總隊與橋頭地檢署於「第14波安居緝毒專案」期間，成功在關口攔獲100公斤第二級毒品依托咪酯，市值超過新台幣20億元，並逮捕負責報關與運輸的潘姓、鄭姓犯嫌，阻止大批毒品流入市面。此案源於檢警接獲情資，指運毒集團企圖利用農曆春節前貨運暴增之際「混水摸魚」，冒用高雄知名化工公司名義，以合法化學品掩護大量毒品走私入境。

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100公斤原料可製高達100萬顆「喪屍煙彈」，黑市價值超過新台幣20億元。（圖／翻攝畫面）

案經報請橋頭地檢署檢察官指揮，由保三總隊、航空警察局高雄分局及關務署高雄關共組專案小組，透過縝密跟監蒐證與大數據分析，鎖定運毒集團運作模式。調查發現，幕後主嫌鄭男以高報酬吸收潘嫌，指揮其辦理報關與領貨。專案小組於3月20日採取行動，先後查緝潘嫌及鄭姓主嫌到案，成功在高雄關攔阻這批高純度依托咪酯粉末。若該批毒品順利入境，預計可製成高達100萬顆「喪屍煙彈」，黑市價值超過新台幣20億元，所幸檢警即時攔阻，全案詢後依違反毒品危害防制條例將2嫌移送偵辦並獲羈押起訴。

警方先後查緝潘嫌及鄭姓主嫌到案，成功在高雄關攔阻這批高純度依托咪酯粉末。（圖／翻攝畫面）

為全面瓦解毒品供應鏈，本次「第14波安居緝毒專案」（3月16日至4月4日）採取向上溯源、向下刨根策略，全國共搜索963處場所，查獲犯嫌2,225人，其中製造、運輸、販賣毒品者達1,035人，並查扣各級毒品1,744公斤，瓦解製毒工廠及分裝場142處。針對依托咪酯類毒品，專案期間共查獲製造、販賣及運輸犯嫌547人，占供給面犯嫌總數53%；更破獲相關製毒工廠與分裝場118處，占查獲場所總數83%，展現強勢打擊成效。保三總隊與警政單位將持續追查幕後販毒網絡，從源頭斷絕毒品供應，維護國人生命財產安全。

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