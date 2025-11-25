可變光圈+方形感光元件，DJI推出DJI 新一代 Osmo Action 6 運動相機
DJI 推出新一代 Osmo Action 6 運動相機，這次不只換上 1/1.1 吋方形感光元件，而且 Osmo Action 6 還是 DJI 首款支援 f/2.0–f/4.0 可變光圈的運動相機，而且還支援「4K直橫式自由裁切」功能，讓影像後製更有彈性、夜景能力與戶外拍攝效果提升，讓整體影像表現與靈活度比上一代有明顯提升。
可變光圈成為最大亮點，更適應多種拍攝情境
Osmo Action 6 最大的亮點，是採用 DJI 首次在運動相機導入的 可變光圈（f/2.0–f/4.0）。
f/2.0：更適合夜景、暗光或需要淺景深的場景（如美食、寵物微距）
f/4.0：夜景燈光可拍出星芒效果
自動模式：相機會自行在上述範圍內調整光圈
使用者可以依照場景自行選擇光圈，像是夜間拍攝時開到 f/2.0 會更亮，而在燈光較強的環境改用 f/4.0，則能拍出帶星芒效果的光點。
與傳統固定光圈相比，可變光圈能拉近日夜畫質差距，也讓相機在更多拍攝情境下保持一致的表現。
其實早期爆料就點出「可變光圈」會是 Action 6 最大升級之一，而正式發表也證實了這項傳聞。
新 1/1.1 吋方形感光元件、新增「4K 自由裁切」功能
除了可變光圈之外，Osmo Action 6 第二項重大改變是採用「DJI 訂製的 1/1.1 吋方形感光元件」，不僅具有更大的進光量與更寬的動態範圍，而且感光元件的像素等效可達 2.4 μm，動態範圍可達 13.5 檔，在低光環境或高反差場景下能保留更多細節。
相機最高支援 4K/120fps 的 4:3 影片錄製，搭配升級後的超級夜景模式，可在低光環境下拍攝 4K/60fps 的夜景影片。
此外，Action 6 也支援 10-bit D-Log M，提供更大的後製空間，且能在錄影時預覽色彩還原，方便拍攝時掌握亮度與色彩。
值得一提的是，Action 6 新增「4K直橫式自由裁切」模式。受益於方形設計的感光元件，使用者可以依照自己的需求裁切影片，無論是裁切成適合在 Instagram 上傳的直式影片，或是符合 YouTube 的橫向影片，都能夠輕鬆裁切，最重要的是裁切後的影片畫質無損，依然維持 4K 解析度。
多樣創作功能與穩定技術同步升級
畫面穩定方面，相機採用超強增穩 RockSteady 3.0 防震 與 4K HorizonSteady 地平線增穩，就算是在劇烈運動與快速移動的情況下，拍攝畫面仍能保持平穩，尤其適合腳踏車、跑酷、滑雪等場景。
此外，相機也加入一系列智慧功能，包括：
人像模式：提升膚色呈現
人物居中跟隨：自動保持主體位置
升級手勢控制：可透過手勢啟動／停止錄影
預錄 5 分鐘：避免錯過關鍵瞬間
內建時間碼：便利多機位後製同步
這些功能主要協助使用者在單人拍攝、戶外運動或 vlog 期間能更快速完成拍攝。
續航、儲存與耐用性全面提升
在續航方面，Osmo Action 6 單顆電池最高能拍攝 4 小時，並支援快充，約 22 分鐘能回到 80% 電量，52 分鐘即可充滿。相機可在 -20°C 至 45°C 的環境下運作，也具備 裸機 20 公尺防水 能力，可搭配色溫感測器與水壓計，在水下拍攝時自動調整色彩與記錄環境資訊。
儲存部分，這次內建 50GB 空間，即使忘記帶記憶卡也能錄影。雖然早前爆料曾提到「64GB 內建儲存」，但正式版本以 50GB 為主。
傳輸效能部分支援 Wi-Fi 6 與 USB 3.1，無線傳輸最高 80MB/s、有線則最高達 300MB/s。
收音方面，Action 6 支援雙 DJI 麥克風無線直連，不需要接收器就能進行雙人收音。
此外，如果在拍攝同時開啟機身收音備份功能，還能同步收錄環境音。
整體來看，這代在續航、儲存與耐用性的提升幅度相當明顯，但傳聞中的「智慧手錶連動功能」並未出現在正式版中。
新增微距鏡、多組增廣配件，配件生態比傳聞更完整
配件部分，這次 DJI 一次推出 微距鏡 與 增廣鏡，讓使用者能拍攝更近的細節，也能獲得最大 182° 的超廣角視野。
早前曾有傳聞指出 Action 6 會強化配件生態，正式發表後也能看到這方面確實有所增加，甚至比先前爆料的內容更完整。
磁吸快拆系統升級為 雙向快拆，讓調整角度或轉換拍攝方向變得更方便。
售價與套裝資訊
Osmo Action 6 已經在台灣上市，目前提供兩種套裝：
標準套裝：新台幣 15,290 元：含主機、1 顆耐低溫電池、快拆配件、底座、螺桿、USB-C 快充線等。
暢拍套裝：新台幣 18,890 元：含主機、3 顆電池、電池收納盒、延長桿、額外快拆配件與相關附件。
另提供 DJI Care 隨心換保障方案（1 年 NT$ 850、2 年 NT$ 1,280），可在期間內享有限次的低價維修與換新服務。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：DJI
▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥
修旦幾咧！想買3D印表機要再等等！？
【實測】DJI OSMO Action 6 運動相機有可變光圈及方形感光元件是否實用？
《F1》續集有譜？從《F1 The Movie》窺見Apple埋在影視業的伏筆
FCC 禁令倒數中！DJI 新機搶上市，Pocket 4、 Avata 360 都要趕時間
Valve 推出新款三套件 Steam Frame + 新控制器 + Steam Machine 一統遊戲江湖！
其他人也在看
電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」
一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 3 小時前
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 1 天前
無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech ・ 20 小時前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。中央社 ・ 1 天前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 17 小時前
iPhone 17配件推薦清單：村上隆 X CASETiFY聯名開搶、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物
蘋果iPhone 17開賣，手機第一時間拿到手，周邊配件也要同時到位才會安心啊！但手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前
雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PL […]電腦DIY ・ 1 天前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 1 天前
realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找
現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元麥兜小米 ・ 1 天前
滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事
LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！
螢幕保護貼、軍規防摔殼、鏡頭貼，是真有用還是智商稅？ 來看看 imos 如何透過 UL 驗證標章來證明產品效果的真實性～ 更多 imos iPhone 配件 → https://supr.link/KRvDq UL Solutions 官網查看驗證的真偽 → https://supr.link/I9DFn電獺少女 ・ 6 小時前
OPPO A6 Pro 5G 香港登場，6500mAh 電池 + IP69防護，超耐用
文章來源：Qooah.com OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。 外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。 規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。 OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關Qooah ・ 1 天前
Apple TV 黑五限時半價｜訂閱半年每月只要 120 元
本週末就是俗稱「黑五」的 Black Friday 美國特惠檔期，Apple TV 宣佈推出黑五限時半價優惠，即日起至 12 月 1 日止，新用戶與重新訂閱用戶訂閱六個月，即可享每月新台幣 120 元的超值價格，就可以觀看數百部 Apple Originals 原創作品與獨家內容。壹哥的科技生活 ・ 10 小時前
280萬次攻擊與央廣內鬼 一個港人眼中的台灣資安危機
作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事中央廣播電台 ・ 6 小時前
遠傳AI「打詐智靈」 防詐三重防線強力阻詐
詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。在今今（25）日登場的「撕開詐團真相全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵策略。論壇特別邀請遠傳電信網路技術暨營運群副總經理盧祖耀進行專題演講，深入剖析年輕人最常遭遇的投資詐騙，並分享遠傳以電信核心技術結合AI技術，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全。根據內政部警政署統計，截至今年第二季，30歲以下族群已成詐欺案件最大受害群，其中投資詐騙案件量居冠。遠傳盧祖耀副總經理分享，境外虛擬貨幣交易所因手續費相對較低，容易吸引年輕人選擇高風險管道進行投資，一旦資金流入境外或假投資平台，往往難以追回，造成重大損失。遠傳運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網） ...台灣新生報 ・ 3 小時前