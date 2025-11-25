可變光圈+方形感光元件，DJI推出DJI 新一代 Osmo Action 6 運動相機

DJI 推出新一代 Osmo Action 6 運動相機，這次不只換上 1/1.1 吋方形感光元件，而且 Osmo Action 6 還是 DJI 首款支援 f/2.0–f/4.0 可變光圈的運動相機，而且還支援「4K直橫式自由裁切」功能，讓影像後製更有彈性、夜景能力與戶外拍攝效果提升，讓整體影像表現與靈活度比上一代有明顯提升。

可變光圈成為最大亮點，更適應多種拍攝情境

Osmo Action 6 最大的亮點，是採用 DJI 首次在運動相機導入的 可變光圈（f/2.0–f/4.0）。

f/2.0：更適合夜景、暗光或需要淺景深的場景（如美食、寵物微距）

f/4.0：夜景燈光可拍出星芒效果

自動模式：相機會自行在上述範圍內調整光圈

使用者可以依照場景自行選擇光圈，像是夜間拍攝時開到 f/2.0 會更亮，而在燈光較強的環境改用 f/4.0，則能拍出帶星芒效果的光點。

廣告 廣告

與傳統固定光圈相比，可變光圈能拉近日夜畫質差距，也讓相機在更多拍攝情境下保持一致的表現。

其實早期爆料就點出「可變光圈」會是 Action 6 最大升級之一，而正式發表也證實了這項傳聞。

新 1/1.1 吋方形感光元件、新增「4K 自由裁切」功能

除了可變光圈之外，Osmo Action 6 第二項重大改變是採用「DJI 訂製的 1/1.1 吋方形感光元件」，不僅具有更大的進光量與更寬的動態範圍，而且感光元件的像素等效可達 2.4 μm，動態範圍可達 13.5 檔，在低光環境或高反差場景下能保留更多細節。

相機最高支援 4K/120fps 的 4:3 影片錄製，搭配升級後的超級夜景模式，可在低光環境下拍攝 4K/60fps 的夜景影片。

此外，Action 6 也支援 10-bit D-Log M，提供更大的後製空間，且能在錄影時預覽色彩還原，方便拍攝時掌握亮度與色彩。

值得一提的是，Action 6 新增「4K直橫式自由裁切」模式。受益於方形設計的感光元件，使用者可以依照自己的需求裁切影片，無論是裁切成適合在 Instagram 上傳的直式影片，或是符合 YouTube 的橫向影片，都能夠輕鬆裁切，最重要的是裁切後的影片畫質無損，依然維持 4K 解析度。

多樣創作功能與穩定技術同步升級

畫面穩定方面，相機採用超強增穩 RockSteady 3.0 防震 與 4K HorizonSteady 地平線增穩，就算是在劇烈運動與快速移動的情況下，拍攝畫面仍能保持平穩，尤其適合腳踏車、跑酷、滑雪等場景。

此外，相機也加入一系列智慧功能，包括：

人像模式：提升膚色呈現

人物居中跟隨：自動保持主體位置

升級手勢控制：可透過手勢啟動／停止錄影

預錄 5 分鐘：避免錯過關鍵瞬間

內建時間碼：便利多機位後製同步

這些功能主要協助使用者在單人拍攝、戶外運動或 vlog 期間能更快速完成拍攝。

續航、儲存與耐用性全面提升

在續航方面，Osmo Action 6 單顆電池最高能拍攝 4 小時，並支援快充，約 22 分鐘能回到 80% 電量，52 分鐘即可充滿。相機可在 -20°C 至 45°C 的環境下運作，也具備 裸機 20 公尺防水 能力，可搭配色溫感測器與水壓計，在水下拍攝時自動調整色彩與記錄環境資訊。

儲存部分，這次內建 50GB 空間，即使忘記帶記憶卡也能錄影。雖然早前爆料曾提到「64GB 內建儲存」，但正式版本以 50GB 為主。

傳輸效能部分支援 Wi-Fi 6 與 USB 3.1，無線傳輸最高 80MB/s、有線則最高達 300MB/s。

收音方面，Action 6 支援雙 DJI 麥克風無線直連，不需要接收器就能進行雙人收音。

此外，如果在拍攝同時開啟機身收音備份功能，還能同步收錄環境音。

整體來看，這代在續航、儲存與耐用性的提升幅度相當明顯，但傳聞中的「智慧手錶連動功能」並未出現在正式版中。

新增微距鏡、多組增廣配件，配件生態比傳聞更完整

配件部分，這次 DJI 一次推出 微距鏡 與 增廣鏡，讓使用者能拍攝更近的細節，也能獲得最大 182° 的超廣角視野。

早前曾有傳聞指出 Action 6 會強化配件生態，正式發表後也能看到這方面確實有所增加，甚至比先前爆料的內容更完整。

磁吸快拆系統升級為 雙向快拆，讓調整角度或轉換拍攝方向變得更方便。

售價與套裝資訊

Osmo Action 6 已經在台灣上市，目前提供兩種套裝：

標準套裝：新台幣 15,290 元：含主機、1 顆耐低溫電池、快拆配件、底座、螺桿、USB-C 快充線等。

暢拍套裝：新台幣 18,890 元：含主機、3 顆電池、電池收納盒、延長桿、額外快拆配件與相關附件。

另提供 DJI Care 隨心換保障方案（1 年 NT$ 850、2 年 NT$ 1,280），可在期間內享有限次的低價維修與換新服務。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：DJI

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

修旦幾咧！想買3D印表機要再等等！？

【實測】DJI OSMO Action 6 運動相機有可變光圈及方形感光元件是否實用？

《F1》續集有譜？從《F1 The Movie》窺見Apple埋在影視業的伏筆

FCC 禁令倒數中！DJI 新機搶上市，Pocket 4、 Avata 360 都要趕時間

Valve 推出新款三套件 Steam Frame + 新控制器 + Steam Machine 一統遊戲江湖！