可負擔住宅通過 桃園建商須回饋一定比例

桃園市政府積極推動可負擔住宅政策，市長張善政28日宣布，首波推案的大型整體開發區「捷運A20、A21整體開發區」，27日已通過桃園市都市計畫委員會審議，未來開發區內的建築基地開發面積達一定規模，需捐建可負擔住宅給市府，並由桃園市住宅及都市更新中心銷售。另「可負擔住宅自治條例」預計上半年送議會審查，力拚今年獲中央支持核定。



張善政表示，只要開發面積達1500平方公尺以上，基準容積即可放寬20％，前提是建商需回饋一定比例住宅，由市府作為可負擔住宅使用，並出售給符合資格的年輕族群，讓更多年輕人能在桃園安心成家。



廣告 廣告

都發局說，房型大小設定在23坪到35坪，包含土地與公共設施持分，並配置1汽車及1機車停車位，與市售建案條件一致，而開發商提供的房源皆需經過都市設計審議，規範房源坐落於大樓的樓層、室內規格等條件，確保捐建住宅品質與居住機能。



張善政說，除了「捷運A20、A21整體開發區」完成都市計畫審議，「中壢體育園區整體開發區」都市計畫目前也在公開展覽中，另外捷運綠線G12、G13、G14站等桃園市內的重要捷運場站周邊，及鐵路地下化每個車站旁的都市計畫，都已將捐建可負擔住宅的規範納入土地使用分區管制要點。市府配合未來129年桃園的整體藍圖，除了交通路網展開，也將住宅與生活需求同步納入規畫。



張善政提到，目前「可負擔住宅自治條例」已進入市府法規審查程序，預計今年上半年送議會，爭取不分黨派議員的支持，同時持續拜會中央各部會，希望未來自治條例送進中央後能加速審查，力拚今年獲中央支持核定，讓制度即時銜接桃園的城市轉型與開發進程。



都發局說明，自市長張善政上任以來立刻啟動青年安居計畫，都發局蒐集各國案例，分析桃園市人口特性，整合多國案例經驗，首創提出「可負擔住宅」，於去年初草擬自治條例，過程中分別徵詢專業法律、金融財管等專家，同時也與青年代表對話，獲各方專業提點。