可買1千包！ 偷一包15元泡麵 法官判罰1萬5千

〔記者李立法／屏東報導〕鄭姓男子在廟口見林姓男子的腳踏車置物籃內有一包泡麵，趁著林男不注意，鄭男拿了就走，林男發現籃內泡麵不翼而飛，氣得報警處理，警方調閱廟口監視器影像後，逮到慣竊鄭男送辦，屏東地院認為鄭男素行不佳，依竊盜罪判罰鄭男1萬5千元，可易服勞役及上訴；警方表示，鄭男偷走的泡麵僅價值15元，罰金可買1千包，真是得不償失。

鄭男去年6月在屏東市城隍廟口前，看見林姓男子騎乘的腳踏車置物籃內放著一包維力炸醬麵，鄭男竟起貪念，趁著林男不注意，偷走籃內的泡麵，林男回神發現籃內泡麵不見了，氣得報警處理，經警方調閱廟口監視器影像後，發現偷走泡麵的是慣竊鄭男，遂依竊盜罪將鄭男送辦。

廣告 廣告

屏東地院認為，鄭男竊盜前科累累，素行不佳，偷走林男泡麵經警方查獲後仍否認犯行，直到法院審理時才坦承，依全案情狀，鄭男犯竊盜罪，處罰金1萬5千元，若易服勞役，以1千元折算1日。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

不是工程師、醫生！未來10年成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香

「我們來幫忙！」竹市車禍28歲女遭壓車底 逾10人合力抬車救她

