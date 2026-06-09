可跟我妻子發生關係…大叔信了「火速赴約」下場超慘 網笑：來都來了

鄉民中心／唐家興報導

陌生人傳訊「可與我妻子發生關係」！大叔當真「火速驅車」前往赴約，下場超慘！（示意圖／AI生成）

這難道是天上掉下來的豔遇？新北市一名55歲尹姓男子日前在通訊軟體上收到神祕訊息，對方竟然大方邀請他「可跟我妻子發生關係」，並留下位於永和區的住址。尹男一看驚覺有這等好事，當場精蟲衝腦「火速驅車」前往一探究竟！沒想到興沖沖按了門鈴，迎來的不是火辣人妻，而是睡眼惺忪、滿腔怒火的男屋主，雙方爆發激烈口角，男屋主更憤而掏出BB槍當街掃射。荒謬情節讓PTT網笑：哪來的活寶竟然當真了？

【可跟我妻子發生關係：大叔信了火速驅車】

根據永和警分局調查，這起令人啼笑皆非的案件發生在上週五深夜11時許。55歲的尹姓男子當時正在使用通訊軟體Telegram，突然有一名陌生人前來攀談。雙方簡單寒暄幾句後，對方竟拋出超震撼的特殊邀約，大方表示：「若現在來我家，可以跟我老婆發生性關係！」隨後並附上永和區民樂街的一處地址。

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尹男看到訊息後整個人熱血沸騰，完全沒有懷疑這可能是個陷阱，立刻從新莊區的住處發動引擎，「火速驅車」跨區狂奔奔向幸福。一到達指定地點，尹男便帶著期待的心情，迫不及待地連續按了民宅門鈴。

【屋主一頭霧水開火：網驚呼免費的最貴】

豈料，開門的根本不是什麼美艷人妻，而是被吵醒、滿臉問號的41歲林姓男屋主。當尹男滿臉自信地表明來意，直言自己是來「赴約」時，林姓屋主當場一頭霧水，隨即嚴厲否認有這項荒謬的邀約。眼看期待落空，尹男竟還硬要與屋主爭執，雙方在門口爆發激烈口角。林姓屋主一氣之下，轉身拿出家中的玩具BB槍，對著尹男一陣瘋狂射擊，嚇得尹男趕緊撥打110報案。

大叔迫不及待地連續按了民宅門鈴，豈料，開門的根本不是什麼美艷人妻，而是被吵醒、滿臉問號的男屋主。（示意圖／AI生成）

警方獲報迅速趕抵現場，安撫雙方情緒並介入調查。警方研判，這極有可能是惡作劇集團利用通訊軟體在幕後搞鬼，林姓屋主全家根本莫名其妙躺著也中槍。不過，由於尹男身體遭射擊、堅持提出告訴，警方隨後依法查扣了林姓屋主的玩具槍，訊後仍將開槍的林嫌依恐嚇、妨害名譽等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

網友以「可跟我妻子發生關係…」的新聞事件為題發文，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

【網笑哪來的活寶當真：大酸來都來了】

這起奇葩的社會新聞被轉載至PTT Gossiping板後，立刻引來大批鄉民朝聖，紛紛留言大酸：「哪來的活寶竟然當真了？」、「到底是多蠢才會相信這種邀約？」、「大叔到底有多癢？55歲還能被小頭控制大腦」。

更有大批網友搖頭直呼：「免費的最貴，這下差點連命都沒了！」、「屋主都否認了還能起爭執，難不成想著來都來了？」、「火速驅車這四個字畫面感太強，直接變法院認證的活寶！」一場網路惡作劇讓兩名大男人深夜在街頭開槍鬧上法院，也成了網路上最新的爆笑話題。

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