可跟我老婆做X！大叔赴約遭「人夫拔槍掃射」結局神展開

社會中心／綜合報導

社交平台上傳來的神祕豔遇，往往不是桃花，而是讓人哭笑不得的驚嚇！新北市一名男子，日前在社群上收到一則讓人血脈賁張的「極限邀約」，對方大方表示「只要你現在來我家，就可以跟我老婆發生性關係」，並附上位於永和區民樂街的地址。然而，當該男子赴約後，竟被對方拿BB槍掃射，神展的劇情讓PPT鄉名們既傻眼又莫名好笑。





可以跟我老婆發生關係！他赴約遭「人夫拔槍掃射」結局神展開…網笑暈：免費的很貴

55歲大叔在社群上收到「只要你現在來我家，就可以跟我老婆發生性關係」的神祕邀約。（圖／此圖為AI生成示意圖）

深夜Telegram的神祕邀約

根據《自由時報》報導，新北市一名55歲的尹姓男子日前在通訊軟體Telegram上，收到1條「只要你現在來我家，就可以跟我老婆發生性關係」的邀約，對方還大方附上地址。尹男原本抱著一探究竟的獵奇心態，不疑有他，當晚深夜11時許直接從新莊區火速驅車狂飆，直奔永和準備赴約。不料，當他抵達目的地興奮狂按門鈴後，前來應門的卻是一名睡眼惺忪、明顯被吵醒的41歲林姓男屋主。

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大叔立刻驅車赴約，卻沒想到開門的是男屋主，還遭BB槍掃射。（圖／此圖為AI生成示意圖）

「想和你老婆發生關係」表明來意秒遭射擊

尹男當下毫無防備，直接向林姓屋主表明來意。這番「我想和你老婆發生關係」的言論，傳進剛被吵醒的屋主耳裡，簡直是明目張膽的挑釁。林男瞬間理智線斷裂，雙方在門口爆發激烈口角。眼見尹男還在爭論，林男氣到轉身拿出家中的BB玩具槍，對著大半夜送上門的尹男就是一陣瘋狂掃射。原本滿心期待「雙宿雙飛」的尹男，沒見到人妻卻先挨了一頓塑膠子彈，痛得直跳腳，急忙撥打110報警求救。

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警方初步調查這起案件為惡作劇。（圖／此圖為AI生成示意圖）

幕後黑手竟是「惡作劇」？

永和警分局派出大批警力趕抵現場後，將尹男與林男隔開。警方研判這一切是起惡作劇，有心人士故意用設局，把尹男當誘餌去惹怒無辜的林男。雖然證明了是場鬧劇，但由於尹男不甘平白無故被當成活靶射擊，仍堅持提告。警方最終將林男的玩具槍依法查扣，並在訊後將屋主，依恐嚇、妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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PTT鄉民們傻眼直呼：「哪來的活寶竟然當真了」。（圖／翻攝自PTT）





網友傻爆眼：哪來的活寶竟然當真了

這起荒唐至極的案件曝光後，在PTT掀起熱議，網友傻眼直言「哪來的活寶竟然當真了」、「免費的很貴」、「到底是多蠢才會相信這種邀約？」、「來都來了！？」、「快笑死，BB槍回擊也是很搞笑」、「屋主都否認了還能起爭執是多癢？」、「通常結局應該是屋主表示我就是我老婆，尹男想說來都來了」、「光看網路不明簡訊就跑去按電鈴，這人也是總有一天被警察抓~」。

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