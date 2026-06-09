「可跟我老婆發生關係！」新北男火速赴約按門鈴 男屋主一聽氣炸開BB槍掃射

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新北一名55歲尹姓男子接到網友來訊說，「可以和我老婆發生性關係」，就立刻前往對方家。示意圖／翻攝自Pixabay

惡作劇？新北市一名55歲的尹姓男子收到陌生男子訊息，表示可讓妻子跟他發生性關係，沒想到赴約時，41歲林姓男子竟說沒有這回事，雙方因此爆發衝突，林男更拿出BB槍朝尹男射擊。警方獲報後趕往現場，全案移請新北地檢署偵辦。

收陌生訊息「可跟我老婆發生關係」！男火速赴約慘了

新北一名尹姓男子5日晚間在社群軟體Telegram中，收到一名陌生男子傳來的訊息，雙方簡單聊天之後，對方邀請他到家中，還說「現在來我家，可以和我老婆發生性關係」。尹男一聽立刻從新莊趕往永和民樂街一處民宅。

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林姓屋主聽到門鈴聲就開門查看，尹男表明來意後，林男當下竟否認有傳訊邀約，並請尹男離開，雙方因此爆發口角，林男一怒之下就拿出BB槍朝尹男開槍狂射，尹男立刻打電話報案。

事後，警方獲報抵達現場，將兩人帶回偵訊，初步調查懷疑尹男是遭到惡作劇，但是尹男堅持對林男提出恐嚇、妨害名譽告訴，全案移請新北地檢署偵辦。

案件曝光！網傻眼：是多蠢才會相信

案件也被分享到PTT中，不少鄉民相當傻眼，紛紛表示，「哪來的活寶竟然當真了」、「屋主自己也不知道，就是被人弄了吧」、「到底是多蠢才會相信這種邀約」、「小頭充血都不怕仙人跳喔」、「有人會被這種東西詐騙」、「這群發惡作劇訊息啊」。

另外，也有網友認為案件情節太荒唐，「快笑死，BB槍回擊也是很搞笑」、「很勇喔，來的來了」、「免費的很貴」、「通常結局應該是屋主表示，我就是我老婆」、「到底是誰設局…什麼情況」、「以為兩個本來認識的釣魚，結果是不認識的」。



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