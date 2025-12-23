可辦共餐、關懷據點、嫁娶喜慶 將軍馬沙溝多功能活動中心啟用

〔記者王涵平／台南報導〕將軍區馬沙溝多功能活動中心今日落成啟用，耗時3年，未來可辦理共餐、關懷據點，也可辦理嫁娶喜慶活動，成為凝聚社區情感地方，鄉親吃湯圓，分享入厝喜悅。

台南市長黃偉哲與地方各界主持啟用典禮，由長平國小民俗舞蹈表演及三慈國小醒獅團揭開序幕，黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心正式落成啟用，不僅是社區公共建設邁向新階段的象徵，更為當地居民提供優質、安全的公共活動空間，鄰近當地信仰中心「李聖宮」，周邊靠海，促進文化交流及推動居民終身學習之重要據點，市府將持續充實活動中心設備，強化既有服務效能。

將軍區長張介軍指出，原有活動中心因內部空間狹小且出入口緊臨道路，有安全疑慮，市府編列預算自籌3786萬元辦理，為2層設計，總樓地板面積約為201坪，涵蓋長沙里及平沙里，兼具自然風光與人文歷史的濱海漁村，一樓設置禮堂，提供里民舉辦集會、婚宴等活動使用，也可發揮在地化之社區照顧，營造永續健康的社區環境，二樓規劃多元使用空間。

